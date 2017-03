Arnaldo Otegi anima a la sociedad vasca a acudir el 8 de abril a Baiona

El portavoz de EH Bildu y secretario general del Sortu, Arnaldo Otegi, ha pedido que se «saboree» el hecho de que el 8 de abril se vaya a asistir a «un acontecimiento histórico», como es la escenificación de un desarme de ETA. «Animo a la gente estar en Baiona porque nunca uno puede perderse oportunidades de este tipo. Se va a asistir a la escenificación del desarme de una organización como ETA y es una buena noticia para este país, que la gente de este país va a celebrar», ha apuntado.

Tras señalar que «una organización como ETA, creada en este país por gente de este país, va a desarmarse frente a este país y con participación de este país», ha señalado que «hay gente interesada en que el desarme no salga bien», como los Gobiernos español y francés. En este sentido, ha destacado que han tratado de impedir «que una organización armada con decenas de armas y no sé cuántos kilos de explosivos pueda entregar el armamento».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Otegi ha apuntado que ha habido «una permanente petición para que ETA se desarme», y ha dicho que, cuando esto va a suceder, se dice que «sto es un acto de propaganda» y se pregunta «cuándo se va a disolver».

A su juicio, hay que tener «prudencia a la hora de hablar cómo va a ser» el desarme. «Hay gente interesada en que eso no salga bien», ha insistido.

«Estoy absolutamente convencido de que, al final, éste será un proceso que se desarrolle con garantías, con credibilidad, con presencia internacional, de la sociedad civil, de las instituciones. Y me da la impresión de que eso es lo que está incomodando a algunos sectores», ha explicado.

Arnaldo Otegi ha insistido en que hay es «un acontecimiento de carácter histórico» y se va a «ejercitar un derecho soberano de este país de la comunidad internacional e instituciones vascas, que consideramos que es una buena noticia que ETA ya sea una organización desarmada».

Solo espera «obstáculos» del Gobierno español

El representante de EH Bildu ha indicado que «el Gobierno español no ha entendido que la izquierda soberanista no juega este partido con él», y ha explicado que solo espera «obstáculos» del Ejecutivo del PP, «que no quiere que esto se produzca y que está incómodo en este escenario».

En este sentido, se ha preguntado «cómo es posible que una Europa preocupada por la securocracia, por el yihadismo esté asistiendo a un episodio histórico como el que se asiste en el que hay una organización armada con decenas de armas y no sé cuántos kilos de explosivos dispuesta a desarmarse y haya dos estados que digan que no».

«Pero no es eso que digan que no, sino que destinan recursos humanos, técnicos, económicos y de inteligencia a impedirlo. Y esto no lo digo yo, es que lo ha dicho el Ministerio del Interior español, que ha dicho: 'oiga, como alguien se acerque a sus arsenales, va a ser inmediatamente detenido'», ha indicado.

Otegi ha manifestado que «la paradoja es que se supone, porque en esto hay mucho farol, que el ministro de Interior español tiene controlados los zulos y no los desactiva porque quiere detener a la gente que va allí para desarmarse». «Esto es una cuestión de locos, no lo entiende nadie de la comunidad internacional», ha manifestado. En este sentido, ha insistido en que la entrega de armas podría haberse hecho «mucho antes», pero los Estados «mantienen grandes operativos para que esto no suceda».