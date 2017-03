El Ararteko se reunirá el lunes con el defensor del pueblo francés en París

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha anunciado que el próximo lunes mantendrá una reunión con el defensor del pueblo francés, Jacques Toubon, en París. Asimismo, según ha explicado, Toubon le ha invitado a participar en un debate, que tendrá lugar en el mes de setiembre en el Estado francés, sobre «el rol del Ararteko en la lucha contra el terrorismo».

«Como sabes ustedes, el Ararteko ha realizado en años pasados un importante trabajo en este sentido, tanto con las víctimas como con la calidad de las detenciones, los centros y garantías», ha indicado. Lezertua ha explicado que el defensor del pueblo francés, con quien tiene relación anterior, le ha pedido que hable de la experiencia vasca en este terreno.

Preguntado sobre si el lunes van a abordar la posible excarcelación de los presos políticos vascos enfermos, el ararteko no ha descartado esta posibilidad pero ha preferido no confirmarlo, ya que los asuntos a abordar no están cerrados. «Prefiero de momento no decir nada más porque no quisiera adelantar acontecimientos», ha explicado.