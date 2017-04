Gerry Adams destaca la «histórica» decisión de ETA y llama a no «desperdiciar» la oportunidad

En un comunicado, Gerry Adams ha dado la bienvenida a la «histórica» decisión de ETA de desarmarse y ha añadido que este paso crea una «oportunidad única» que los Gobierno español y francés, así como los partidos políticos, deben aprovechar.

Adams ha felicitado asimismo a los involucrados en la iniciativa que ha posibilitado el desarme de ETA. «Es una clara evidencia del deseo de los partidos independentistas del País Vasco de seguir construyendo el proceso de paz».

Gerry Adams says historic initiative by ETA must not be squandered. Spanish & French govts must demonstrate generous response #BasquePeace pic.twitter.com/FKgsj0ktEY