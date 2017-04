CCOO denuncia que el Gobierno español dio órdenes de ocultar imágenes de Baiona en RTVE

El sindicato CCOO ha denunciado en un comunicado que «los telediarios del pasado 8 de abril se editaron desde Moncloa y desde el Ministerio del Interior». El pasado sábado, Baiona acogió el acto convocado por los artesanos de la paz en relación con el desarme de ETA, y según apunta el sindicato, «se dieron órdenes de ocultar imágenes del acto».

Un acto de relevancia mayúscula para Euskal Herria y al que se acreditaron más de 200 medios de comunicación fue relegado hasta el minuto 15 de los informativos de RTVE, por detrás de Siria, Suecia o Venezuela, entre otras noticias.

El sindicato asegura en un comunicado que desde la delegación de RTVE en la CAV se había preparado un operativo especial con motivo del histórico evento. Un operativo «especial con profesionales que conocían el tema». Sin embargo, apunta que el director de RTVE en la CAV recibió una llamada señalando que debían cubrir la noticia otras personas: «Queremos gente de confianza, tú ya sabes». Así, quienes iban a cubrirlo fueron relevados para realizar «trabajos importantes como la previsión del tiempo de Semana Santa».

Apunta, del mismo modo, que «RNE despreció también a quienes durante años han cubierto la información de ETA».

Asimismo, según el sindicato, «se dieron órdenes para no informar de la recepción del lehendakari Urkullu al miembro de la Comisión internacional de Verificación Ram Manikkalingam». «Se dieron órdenes de que no se escucharan declaraciones del ministro del Interior de Francia. Se dieron órdenes de que no se escuchara a Arnaldo Otegi», aseguran desde CCOO. «En los informativos de Telecinco, Antena 3 o La Sexta la realidad era otra, ahí sí podían trabajar sin las injerencias de Moncloa ni del Ministerio del Interior», añade su nota.