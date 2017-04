Torres reconoce que «debemos hacer los deberes y luego nos tiene que acompañar la suerte»

«Todavía hay opciones de salvarnos y es en lo único que pensamos, en ganar otra vez en casa y seguir peleando mientras haya opciones», ha declarado Roberto Torres en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El centrocampista ha comentado que, aunque dependen de los resultados del Leganés, que marca la barrera de la permanencia, deben centrarse en su propio rendimiento.

«Nosotros debemos hacer los deberes y luego que acompañe la suerte, evidentemente», ha reconocido.

Ha señalado que la permanencia está «difícil» a falta de seis jornadas, pero ha subrayado que la plantilla peleará hasta el último encuentro.

«El que piense que no hay opciones baja los brazos cuando no debe porque todavía hay opciones matemáticas. Mientras tengamos puntos por pelear, vamos a ir a por ello e intentar salvarnos. Está muy complicado, pero nadie puede decir que no lo podamos conseguir», ha apuntado.

Torres espera un partido «abierto» el sábado en El Sadar ante el Sporting, un rival que también pelea por la permanencia, pero con más opciones que Osasuna al estar a cinco puntos del Leganés.

«La manera de jugar del Sporting es de arriesgar, de jugar el balón y de acumular mucha gente arriba. Nosotros jugamos en casa y solo nos vale ganar. Va a ser un partido abierto y con ocasiones de los dos equipos», ha observado.

Ha señalado, no obstante, que Osasuna tiene «más opciones» al jugar «en casa», donde el equipo iruindarra sumó en su última comparecencia su primera victoria de la temporada en El Sadar en LaLiga Santander frente al Leganés.

«Está siendo un año súper largo y duro para nosotros y para todos los que son de Osasuna. Días como el del Leganés hacen que olvides un poco la clasificación y disfrutes un poco. Pensamos en llevarnos otra alegría», ha dicho.

Ha manifestado que tanto Osasuna como Sporting están obligados a ganar el sábado, aunque ha indicado que el equipo rojillo tiene «más presión» al estar más distanciado de la permanencia.

«Creo que nosotros deberíamos tener más presión porque lo tenemos más difícil y más lejos. Es verdad que para ellos también es una final. El equipo que gane puede tener opciones y el que pierda se le pueden escapar», ha declarado Torres.