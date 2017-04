La Real aguanta el ritmo con una sufrida victoria en Mestalla

Tres puntos de oro en la pelea por la quinta plaza. El lunes ganó fuera el Athletic, ayer lo hizo el Villarreal en el Calderón y esta noche la Real tenía en Valencia el reto de mantener el ritmo.



El error de Diego Alvés antes de cumplirse el primer minuto, cuando ha metido en su porpia portería un centro de Juanmi, ha puesto enseguida el choque cuesta abajo. Con viento de cola, la Real ha interpretado su partitura habitual para que el Valencia bailara sin ton ni son detrás del esférico.



El segundo regalo ha sido obra de Siqueira. Se ha quitado de encima ha Odriozola con un manotazo dentro del área. Penalti que William José no ha perdonado ante un portero especializado en detener penas máximas.



Pitos en Mestalla, acentuados en la segunda mitad cuando Oyarzabal, hoy suplente, ha marcado el 0-3 con un derechazo desde el punto de penalti, rompiendo así su sequía liguera (m.65).



El pescado parecía vendido, pero tres minutos más tarde el balón ha golpeado en el brazo de Navas cuando este intentaba retirarlo. Nani ha marcado desde los once metros y a la Real le ha entrado el miedo a perder lo conseguido. Zaza ha hecho el 2-3 en un remate a bocajarro y los blanquiazules han pasado veinte minutos de agonía, achicando balones de aquella manera y concediendo ocasiones que, afortunadamente, no han terminado en la red de Rulli.



La pelota está ahora en el tejado del Athletic, que recibe este jueves al Betis. Y el viernes arranca una nueva jornada con el Villarreal-Sporting. No hay respiro. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.