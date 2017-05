Miles de personas secundan la marcha de LAB en Bilbo

A la cabeza han estado delegados en Arcelor Mittal, junto a carteles contra la perdida de empleo en el Puerto, contra los tratados TTIP y CETA, en demanda de un hospital público en Urduliz, un sistema educativo propio o en favor de pensiones dignas. Piquetes feministas y banderas por los derechos del colectivo LGTB también marchan con LAB.



La marcha ha reunido a diferentes generaciones y sectores que defienden participar en las movilizaciones de la jornada porque no hay otra vía que la lucha por los derechos de trabajadores y trabajadoras, más en un tiempo en el que no hay ámbito en el que los trabajadores no se hayan empobrecido y en el que la recuperación económica de la que hablan las instituciones solo llega a las élites.

La manifestación ha concluido frente a Sabin Etxea con un contundente discurso de Ainoha Etxaide, en su último Primero de Mayo como secretaria general. Ha defendido que la de LAB «es una reivindicación política, sí, pero con un objetivo social, transformar la realidad sociolaboral de este país».





Ha recordado que esa transformación solo será posible con un Estado vasco. «Con un estado no es suficiente pero sin un estado no lo vamos a poder hacer», ha planteado, al tiempo que ha defendido la soberanía plena como la vía para construir un sector público potente, un modelo social que no abandone a nadie, un escenario de herramientas para el cambio que no existen si la decisión no reside en la gente de este país.





Por ello, Etxaide ha lanzado una dura crítica al PNV, al que ha acusado de estar a punto de cometer el tercer fraude, con su alineación junto al capital en el 78, con el estallido de la crisis y a la hora de definir el estatus político. «Cuando tenemos que acordar qué estatus político queremos, llega a acuerdos con el PP para blindar el sistema capitalista», ha denunciado. Ha criticado asimismo que el PNV haga gala de su fortaleza . «No se puede estar fuerte si estás obligado a pactar con el partido más corrupto de Europa. Si no les queda más remedio es lamentable», ha agregado.



Tras agradecer el camino recorrido en común desde que accediera a la secretaría general de LAB en 2008 en tiempos «muy difíciles», ha animado a seguir adelante con «más acción sindical, y más lucha de clases, porque si deciden ellos perdemos nosotras», así como sumando sectores sociales al soberanismo.



En este sentido, ha hecho un llamamiento a llegar a acuerdos estratégicos entre sindicatos de clase que apuestan por un proceso soberanista, en alusión a ELA, a quien ha emplazado a acordar en común cómo tiene que ser ese proceso soberanista y el papel que debe jugar el sindicalismo. «Ofrecemos nuestra mano a alianzas, pongámonos de acuerdo no solo entre las direcciones ino en los centros de trabajo, abramos un nuevo capítulo», ha manifestado.

En Baiona

En la capital labortana, unas 2.000 personas han secundado la convocatoria de LAB y Bizi, junto a otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, «contra el Fron National y las políticas que lo alimentan», informa Mediabask.