El fiscal Anticorrupción es copropietario de una empresa radicada en un paraíso fiscal

El diario digital Info Libre ha revelado que el fiscal jefe Anticorrupción del Estado español, Manuel Moix, es dueño del 25% de una empresa bautizada como Duchesse Financial Overseas, con sede en Panamá y cuyo patrimonio es un chalet en Collado Villalba (Madrid) valorado en más de medio millón de euros.



Duchesse Financial Overseas, añade la información, fue constituida en enero de 1988, y al día siguiente adquirió la lujosa vivienda con cerca de 5.000 metros cuadrados de terreno. El chalet era propiedad de los padres de Moix, que al mismo tiempo eran los dueños de la nueva empresa propietaria.



El fiscal y sus tres hermanos heredaron la compañía a la muerte de sus padres. Hasta el día de hoy, la propiedad de la finca continuaba escondida bajo el paraguas de la firma panameña.



La noticia publicada por Info Libre ha levantado una importante polvareda, aunque el propio Moix ha defendido este martes que «es ético que los hijos hereden de los padres». Fuente de la Fiscalía General del Estado ha calificado este tema de «asunto personal» que no afecta a la institución.

Críticas de la oposición



La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso de Madrid, Isabel Rodríguez, ha vuelto a pedir el cese de Manuel Moix, al entender que no está «autorizado» para «perseguir a a los corruptos que se llevan el dinero a paraísos fiscales», cuando él mismo es propietario del 25% de una sociedad registrada en Panamá.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de «vergonzoso» que Moix tenga «intereses» en paraísos fiscales. «Es una vergüenza y, frente a esto, sólo cabe la dignidad de una moción de censura porque es impresentable que el PP siga parasitando las instituciones», ha insistido.



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que esta revelación puede ser «una gota que se suma al vaso lleno» y ha avanzado que presentarán la semana próxima una reforma de la ley del Ministerio Fiscal para tener fiscales independientes.