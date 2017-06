FCC presenta ante el TSJPV un recurso por la adjudicación de la incineradora de Zubieta

En un comunicado, el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha asegurado que el proceso de adjudicación del llamado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa se ha llevado a cabo «en su totalidad con todas las garantías técnicas, administrativas y jurídicas correspondientes, tal y como resolvió el Tribunal Foral de Recursos Contractuales en el acuerdo adoptado el pasado 28 de marzo, ante el recurso interpuesto por FCC el 21 de febrero».

Este tribunal, si bien está adscrito orgánicamente a la Diputación, cuenta con «total independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, y es garantía de estabilidad, neutralidad e independencia. En su resolución, que consta de doce puntos, acredita técnicamente la plena validez y el rigor del proceso de adjudicación», ha indicado.

Asimismo, Imanol Lasa ha manifestado que desde los tribunales no se han adoptado ni solicitado medidas cautelares ante este último recurso, que no implica la suspensión de la actuación recurrida, por lo que la construcción del complejo que acogerá la incineradora «continúa adelante acorde con la planificación y los plazos previstos, a todos los efectos».

La Diputación ha aseverado que tiene la «absoluta certidumbre» de haber hecho las cosas con el «máximo rigor y seriedad», tal y como lo acredita el hecho de que hasta ahora la Justicia ha avalado cuando han sido recurridas todas y cada una de las decisiones adoptadas para la puesta en marcha de esta infraestructura, «tan necesaria para solucionar de forma definitiva y sostenible el grave problema de la gestión de los residuos en Gipuzkoa».

«Esperamos que también en esta ocasión los tribunales nos den la razón y mostramos nuestra disposición a colaborar con los mismos, ofreciendo con total transparencia cuanta información estimen conveniente sobre el proceso de adjudicación», ha indicado el portavoz foral.

FCC ya había anunciado su intención de recurrir la decisión y de agotar todas las vías jurídicas. En este caso, desestimado el recurso presentado ante el Tribunal Foral de Recursos Contractuales, el siguiente paso era recurrir al Contencioso Administrativo, por lo que esta decisión «no supone contratiempo alguno para la Diputación», ha dicho.

«Empieza a ser cada vez más habitual que las empresas que no ganan los concursos públicos recurran las decisiones, en vista de sus intereses particulares. Respetamos ese derecho pero al mismo tiempo recalcamos la plena legalidad de este proceso de adjudicación. Creemos que el recurso no tiene base sólida y confiamos en que no va a tener recorrido alguno», ha concluido.