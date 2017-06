Jonathan Castroviejo y Lourdes Oyarbide ganan los campeonatos de España de contrarreloj

Doblete para el ciclismo vasco en la prueba contrarreloj de los Campeonatos de España, que se disputan en Soria, con sendas medallas de oro tanto en hombres como en mujeres.



En la prueba masculina, sobre un circuito de 43,1 kilómetros, la victoria ha sido para Jonathan Castroviejo. El de Getxo ha parado el crono en en 53 minutos y 26 segundos y repite el título que ya logró en 2013 y 2015.



Su victoria no ha admitido discusión, ya que el segundo, el alavés Mikel Landa, ha terminado con una desventaja de 1.08 minutos. El bronce ha sido para el coquense Jesús Herrada (Movistar), mientras que el iruindarra Imanol Erviti (Movistar) ha sido quinto.



En la prueba femenina, la alavesa Lourdes Oyarbide ha completado un recorrido de 18,7 kilómetros en 28 minutos y 47 segundos, imponiéndose con autoridad a la balear Mavi García (29:21) y a la riojana Sheyla Gutiérrez (29:46).



No han sido las únicas medallas para la representación vasca. En categoría élite masculina, Peio Goikoetxea (AMPO) e Illart Zuazubiskar (Construcciones Paulino) han sido plata y bronce, en una prubea ganada por un corredor del conjunto navarro Caja Rural, el madrileño Gonzalo Serrano. En la prueba sub 23 femenino, las vascas Ane Iriarte y Ziortza Isasi han ocupado las dos primera posiciones.