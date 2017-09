El TSJC ordena desactivar la página web con los puntos de votación del 1-O

En su resolución, la jueza instructora de la querella contra el Govern por el referéndum, Mercedes Armas, acuerda que queden fuera de línea e inhabilitadas las páginas con el itinerario 'Cómo se ha de votar' y 'Dónde votar' de la web del referéndum abierta tras clausurarse la oficial.

La magistrada afirma que la página web «sigue contraviniendo los pronunciamientos» judiciales anteriores similares a esta resolución en el sentido de no organizar el referéndum del 1-O.

Esta página «no solamente no acata las suspensiones provisionales de los Decretos 139 y 140/2017 y el de la Ley 19/2017, sino que facilita información» que permite hacer el 1-O.

«Se hace, pues, necesario el bloqueo de la tan repetida página web», concluye la jueza en alusión a que la web oficial del referéndum fue replicada una vez prohibida la original.

Desde su cuenta personal en Twitter, Puigdemont anunció ayer el dominio e invitó a la ciudadanía a consultar su local de votación: «¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde: onvotar.garantiespelreferendum.com».

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv