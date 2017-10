Puigdemont: «Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad»

En un apunte en Twitter, Carles Puigdemont ha dicho que «encarcelar a Cuixart y a Sànchez es una muy mala noticia». «Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad», ha añadido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido de que enviar a prisión a Sànchez y a Cuixart, por organizar manifestaciones pacíficas aleja el dialogo entre el Gobierno español y el Govern.

«¿Prisión por organizar manifestaciones pacíficas? Totalmente injusto y un grave error que nos aleja del diálogo. Basta de judicialización», ha dicho en un tuit.

«Dirigentes pacíficos, impulsores de movilizaciones multitudinarias sin incidentes, a la cárcel. Injustificable. No estáis solos, os queremos en casa», ha expuesto, por su parte, Carme Forcadell, presidenta del Parlament y expresidenta de la ANC.

«Los líderes de la sociedad catalana encarcelados. Así es como el nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU responde a nuestra oferta de diálogo», ha dicho Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores.

Leaders of Catalonia's civil society movement jailed. This is how the new member of UN Human Rights Council responds to our offer of talks.