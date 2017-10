Ciclo de actividades y acciones culturales en Iruñea sobre las migraciones forzosas

Así, la ciudad acogerá en sus calles, auditorio y espacios cívicos exposiciones, charlas, artes escénicas y documentales sobre este mundo en movimiento.

La iniciativa ‘Tránsitos, un mundo en movimiento / Iragateak, mugitzen ari den mundua’ ha sido presentada en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki, acompañada del comisario de la exposición que se instalará en el Paseo de Sarasate, Dani Burgui, y del productor del espectáculo que tendrá lugar en Baluarte, Raúl Madinabeitia. Las actividades tendrán lugar del 3 al 25 de noviembre.

Un espectáculo para denunciar la situación en Siria

‘Tránsitos’ se inaugurará en Iruñea con un espectáculo en Baluarte. El 4 de noviembre, la Sala de Cámara acogerá ‘Siria entre amores que matan’, un espectáculo multidisciplinar de danza contemporánea, música, imágenes, poesía y arte comunitario. Es un espectáculo transversal, innovador de artes escénicas que tiene como objetivo el servir de altavoz para denunciar la situación en Siria. Está integrado en un movimiento mundial de arte comunitario de conexión entre las artes escénicas y el activismo social y político. Las entradas pueden adquirirse ya al precio de 15 euros y la recaudación irá destinada a los refugiados sirios en colaboración con ACNUR.

‘Siria entre amores que matan’ pretende transformar el dolor en un baile, en una nota musical, en un poema, en un cuento, en una canción, etc. ¿Qué hubiera pasado si la supuesta guerra en Siria fuera una guerra entre las artes? Tal vez las víctimas sirias serían ahora las víctimas más afortunadas del universo y objetivo de envidia de los/las ciudadanos/as del mundo.. Se trata de dar voz al arte, voz alta para intentar cambiar algo, por muy pequeño que sea. Música en directo, danza contemporánea, imágenes, poesía y narración siria, proponen una guerra alternativa, que sólo mata la violencia que tiene el ser humano.

La exposición, ‘Arrastoak / Huellas’

Un espacio central del ciclo será la exposición ‘Arrastoak / Huellas’, que se instalará también en un espacio céntrico de Iruñea, el Paseo de Sarasate. Desde el 8 hasta el 25 de noviembre, este paseo acogerá una instalación expositiva y didáctica que pretende mostrar una pequeña parte de un extraordinario viaje y sus protagonistas a través de testimonios, paneles, fotos y objetos que dan cuenta del mayor éxodo y migración forzosa de la humanidad. Esta muestra lleva así al espacio público mensajes y estímulos que, además de explicar, expresan emociones y describen con contexto político, social y documental un hecho de actualidad.

El origen de los contenidos expuestos, gráficos narrativos y materiales, es principalmente fruto del trabajo periodístico y documental que, desde 2012 hasta 2017, de forma intermitente, han elaborado los reporteros iruindarras Unai Beroiz Nieto, Daniel Burgui Iguzkiza y Luis Carmona Juanmartiñena en el desempeño de su profesión en diferentes puntos de algunas fronteras europeas.

Ciclo de documentales en los civivox

La programación de ‘Tránsitos’ se completa con un ciclo de ocho documentales que irán proyectándose a través de la red civivox y en el auditorio de Barañain para acercar a la ciudadanía la realidad de la inmigración. Todas las proyecciones comenzarán a las 19 horas (salvo en Barañain, que será a las 20 horas) y la entrada será libre.

El ciclo arrancará el viernes 3 de noviembre en el auditorio de Barañain con la proyección de ‘Hope’, de Boris Ljkine. Continuará el martes 7 de noviembre en civivox Mendillorri, con el documental ‘Les arrivants’, de Claudine Bories y Patrice Chagnard. Continuará el viernes 10 en civivox Iturrama con ‘L’Escale’, de Kaveh Bakhtiari, con presentación a cargo de Manuel Martorell.

El martes 14, civivox Sanduzelai acogerá ‘La permanence’, de Alice Diop, presentado por Fermín Martinet, y el martes 21, ‘Odysseus 2.0, de Andrea de Georgio y Luca Pistone. El miércoles 22, las proyecciones se trasladan a civivox Iturrama, con una doble sesión con ‘Wait just wait’, de Javier Julio, que será presentada por el propio director y por Íñigo Gutiérrez, uno de los fundadores de la ONG Salvamento marítimo, recién regresados de Malta, y ‘The island of all together’, de Philp Brink y Marieke van der Velden.

El ciclo concluirá el viernes 24 de noviembre en civivox Mendillorri con la proyección de ‘Refugiados: camino a ninguna parte’, de Unax Blanco Azpiri y Asier García Matías.