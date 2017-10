Puigdemont estudia acudir al Senado, que se niega a modificar su calendario

Carles Puigdemont se plantea acudir a la comisión del Senado para exponer sus alegaciones a la aplicación de las medidas del artículo 155 aprobadas por el Gobierno español contra Catalunya. Aunque no hay confirmación oficial, ‘La Vanguardia’ asegura que lo hará.

Desde el Senado, su vicepresidente primero, Pedro Sanz, ha manifestado que sería «un honor» escuchar al president pero le ha dejado claro que tendría que ser el jueves, a partir de las 17.00, una opción que choca con el pleno del Parlament de ese mismo día, en el que Puigdemont va a intervenir.

El Senado tiene previsto constituir una comisión para tramitar las medidas previstas en el artículo 155, y Sanz ha recalcado que la comparecencia de Puigdemont «tiene que ser en esa comisión».

Preguntado por la posibilidad de que el Senado accediera a modificar su calendario si el president no pudiera acudir ese día, ha dejado claro que la Cámara Alta tiene su calendario ya fijado desde el sábado y no puede modificarlo. «El Senado está haciendo las cosas de manera pausada, con generosidad, respetando a todos, pero no puede someterse a los horarios que impongan otros», ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, ha dicho que está dispuesto a a invitar a Puigdemont al pleno del viernes si no puede acudir la víspera.