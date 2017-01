La Diputación pagó 19.965 euros al programa de Barceló por emitir desde Tabakalera

La polvareda que ha levantado en Donostia la elección de Angels Barceló como Tambor de Oro 2017 está lejos de calmarse. Según ha trascendido, la periodista catalana compitió en la votación final con la bailarina donostiarra Alicia Amatriain. Ganó la primera con los cinco votos del sector privado con representación en la Sociedad de Turismo y los dos del PSE, mientras que el resto, PNV incluido, habría votado a la segunda.



Posteriormente se emitió una nota de prensa en la que el alcalde explicaba que la propuesta de Barceló «está fundamentada en dos momentos particulares en los que ha tenido presencia en nuestra ciudad, la declaración de cese definitivo de la violencia de ETA y la reedición del programa cinco años después».

También se destacó «el compromiso, el apoyo y el cariño que ha manifestado allá donde ha estado profesionalmente para que nuestra ciudad tenga un protagonismo determinado en los programas y colaboraciones que ha realizado».



No han sido las únicas ocasiones en las que «Hora 25», el programa que presenta en la Ser, ha visitado la capital guipuzcoana. En abril del año pasado, por ejemplo, se emitió desde las instalaciones de Tabakalera, el centro cultural inaugurado unos meses antes. Por aquel programa, la Diputación de Gipuzkoa abonó 19.965 euros a la Ser, según consta en documentación a la que ha tenido acceso NAIZ.

El pago lo realizó concretamente el Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes que dirige Denis Itxaso, miembro del único partido que ha respaldado la candidatura de Barceló, el PSE.



Preguntado en noviembre pasado al respecto por el grupo foral de EH Bildu, Itxaso explicó que esta decisión se tomó para «apoyar la proyección y conocimiento de un equipamiento cultural que constituye la gran apuesta cultural del territorio de esta década». Asimismo, aseguró desconocer las cuantías abonadas a otros medios, de lo que cabe deducir que «Hora 25» fue el único programa contratado por su Departamento.



También se le cuestionó si «considera ético costear programas para obtener entrevistas», ante lo cual indicó que «lo que se contrata en estos casos es la emisión de un programa en un centro que sirve para promocionar un determinado centro o evento», y que entrevistar a responsables políticos «es discrecionalidad del medio de comunicación».

Mutis de Goia y críticas de la oposición



La ratificación final se tomará este miércoles en un pleno extraordinario que comenzará a las 9.30. Los tres grupos de la oposición ya han mostrado su discrepancia, mientras el alcalde, Eneko Goia, suspendía a última hora su habitual comparecencia tras la Junta de Gobierno de los martes, alegando «problemas de agenda».



La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, ha manifestado que su grupo «ni comparte ni comprende» la decisión, ya que «no pone en duda la profesionalidad o la carrera de Àngels Barceló» pero «la gente no entiende cuál es su relación con lo que significa el Tambor de Oro», habiendo además candidatas como la piragüista Maialen Chorraut y la bailarina Alicia Amatriain.



«La polémica está servida y el responsable de este desaguisado es el presidente del Consejo de Administración de San Sebastián Turismo y alcalde Eneko Goia, quien tenía la oportunidad y el deber de haber solucionado esto de antemano y no encontrarnos ahora con lo que tenemos».



Irabazi había propuesto a Amatriain «dada su trayectoria como bailarina de renombre internacional». El edil de esta formación Loïc Alejandro ha destacado que recibió el pasado año el premio Benois, uno de los más prestigiosos de la danza, y ha cuestionado que el Tambor de Oro se otorgue «en términos de potencial proyección de la marca Donostia/San Sebastián», ya que la ciudadanía «no lo siente así» y considera este galardón como «el máximo reconocimiento de la ciudad», motivo por el que se abstendrán en el pleno.



También la portavoz del PP, Miren Albistur, ha cuestionado la elección de Barceló, al asegurar que, escuchados los argumentos que los proponentes ofrecieron durante la reunión de ayer, «ninguno de ellos» le convenció. «Tenemos respeto a lo que ha decidido el Consejo de Administración, pero nos supone una situación muy complicada porque creemos que hay otros tambores de oro con los que los ciudadanos donostiarras nos sentimos muchísimo más identificados», ha añadido Albistur, quien no ha revelado el sentido de su voto, aunque ha aclarado que no se opondrá.