El juez del caso Bankia investigará a las excúpulas del Banco de España y de la CNMV

La sección tercera de la sala de lo Penal que preside el juez Antonio Díaz Delgado ha estimado el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), por lo que obliga a citar como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a su ex número dos Fernando Restoy, y al que fuera presidente de la CNMV Julio Segura.



Según el auto, que acuerda que se llame en la misma calidad a otros cinco responsables de la «jefatura» del organismo regulador, la petición de la CIC es «razonable y razonada».



Los efectos se hacen extensibles al exsubgobernador Javier Aríztegui, al ex director de Supervisión Jerónimo Martínez Tello y su sucesor Mariano Herrera, al inspector Pedro González así como a Pedro Comín.



Precisamente, estos tres últimos han dimitido de sus cargos tras conocer la noticia con el fin de no interferir en el desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España, ha explicado esta institución en un comunicado.



La CNMV se ha pronunciado también y ha manifestado su respeto en relación con la decisión de la Audiencia Nacional de citar a Segura y Restoy, en el momento de los hechos presidente y vicepresidente del organismo, si bien muestra su «convencimiento de que la actuación de la institución en la salida a bolsa fue correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia».



En el escrito conocido hoy, la sala asume los argumentos de la acusación, que cargó contra ambas instituciones por «incitar» a la entidad a la «huida hacia delante» del debut bursátil, en tanto que «existen indicios múltiples, bastantes y concurrentes» de que dieron luz verde a la operación a pesar de las «reiteradas» advertencias de los grupos de inspección.



La acusación popular del 15MpaRato asegura en una nota de prensa que esta decisión muestra que «las compuertas empiezan a ceder frente a las evidencias».



Colectivos de consumidores como Asufin, han aplaudido la decisión de la Audiencia Nacional, y han alabado la actuación de «jueces y abogados independientes que están devolviendo la cordura al sistema».