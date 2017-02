Sortu resalta que «lo fundamental» es que EA también coincide en la existencia de la tortura

Rodríguez ha subrayado que EH Bildu es «una fuerza plural» y existen diferentes puntos de vista respecto a algunas cuestiones, «como no podía ser de otra manera». La comparecencia del portavoz de Sortu se produce desués de que el secretario general de EA, Pello Urizar, mostrara ayer su discrepancia ante las concentraciones contra la tortura delante de comisarías de la Ertzaintza



Arkaitz Rodríguez ha recordado que esas protestas se han celebrado contra «todos los cuerpos policiales que han torturado en Euskal Herria. Tanto el Gobierno Vasco como Euskal Memoria han recogido en informes la magnitud de esta lacra».



A su juicio, el «debate» no debería ser si se convocan o no concentraciones, sino en combatir «el negacionismo» de esta práctica y en «reconocer y reparar» a sus víctimas.



Ha asegurado que su formación respeta «profundamente» las declaraciones de Urizar, quien «en el fondo del asunto está de acuerdo» con Sortu en la existencia de la tortura, «y eso es lo fundamental».

No equiparables, según Urizar

El líder de EA, además de decir que las concentraciones «casan más con tiempos del pasado», reprochó que en «el aniversario del salvaje asesinato de Joseba Arregi» Sortu equiparara a la Policía autonómica «con otras cuya trayectoria es ampliamente rechazada por una mayoría de la sociedad vasca con sobrados motivos».



Rodríguez ha subrayado que se han organizado también concentraciones ante la Ertzaintza porque los informes realizados han constatado 311 casos de malos tratos en el seno de este cuerpo.



«No es una cuestión de grado, la tortura es tortura y bastaría un caso para considerarlo grave y denunciar esa realidad. Las torturas de la Ertzaintza son menores, pero lo sustancial no es eso, sino el hecho de que se hayan valido de esa práctica», ha remarcado.



Rodríguez ha subrayado que Sortu «bajo ningún concepto» quiere la desaparición de la Ertzaintza, como sí reclama la salida de Euskal Herria de la Guardia Civil y la Policía española.



«En el caso de la Ertzaintza, de lo que hay que hablar es de un modelo policial y de una policía que no realice ese tipo de prácticas. Hace falta un debate en profundidad sobre el modelo policial», ha señalado.