La plataforma E28J llama a manifestarse en Iruñea contra la transfobia

Con esta movilización, la plataforma quiere reivindicar que «la transexualidad no es una patología y el género de una persona no lo marcan sus genitales», según han señalado Nora Gómez y Erika Salvatierra, que han dado lectura a un comunicado de la plataforma en una rueda de prensa en la iruindarra plaza de Navarrería.

La manifestación de este sábado se producirá tras el rechazo que ha suscitado entre las instituciones, colectivos y partidos navarros el autobús de la asociación Hazte Oír contra la transexualidad, que precisamente los días 5 y 6 de marzo tenía previsto viajar a Iruñea.

No obstante, la plataforma E28J ha explicado que desconocían si finalmente el autobús llegaría a Nafarroa, dado que fue inmovilizado en Madrid. «Hay un segundo autobús, parece ser. Pero no sabemos todavía lo que lleva escrito y no sabemos por dónde andará», ha indicado Nora Gómez.

Los colectivos LGTB de Nafarroa han defendido que «esta sociedad ha avanzado mucho en los últimos tiempos, por mucho que unos pocos se nieguen a verlo y sigan vejando y discriminando a toda aquella persona que no viva según sus estándares». «Este es el momento de todas de demostrar que esos cambios positivos no tienen vuelta atrás. La transexualidad no es una enfermedad», han añadido.

Nora Gómez y Erika Salvatierra han afirmado que «el odio no tiene cabida en nuestro territorio, Navarra es tierra de diversidad y defendemos y reclamamos el valor de las diferencias».

Han indicado que «la sociedad evoluciona hacia la integración de la diversidad y convive sin problemas con realidades como la trans» y han considerado que las compañas contra la transexualidad «no son más que los últimos coletazos del pasado y de los sectores de la sociedad que aún viven anclados en él».

En este contexto, la plataforma ha mostrado su «solidaridad con todas las personas trans que están siendo objetivo de la campaña que busca inocular el odio y la discriminación» y ha instado a la ciudadanía a movilizarse este sábado para «frenar el odio y reivindicar la Navarra floral y diversa».