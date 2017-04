UPN y PSN aprovechan el debate sobre el VIH para atacar al Gobierno del cambio

Con el Congreso español a media entrada, Sergio Sayas (UPN), Koldo Martínez (Geroa Bai) y Nuria Medina (PSN) han acudido para defender una Propuesta de Ley que busca eliminar cláusulas discriminatorias para los enfermos de VIH. Ya se debatió en Madrid durante la pasada legislatura, pero el veto del PP, que entonces tenía mayoría absoluta, impidió su toma en consideración. Ahora, con el aval de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos (además de PNV, EH Bildu, ERC y PDECat) saldrá adelante.

Quizás porque se encontraban relajados, conscientes de que el debate era un trámite, la discusión ha servido para exhibir la distancia entre los partidos del antiguo régimen navarro (UPN y PSN), dedicados a atacar al Ejecutivo de Uxue Barkos y llevar el debate al ámbito identitario, y quienes forman el tetrapartito que sustenta el cambio.

«Es un honor tomar la palabra en la institución que representa la soberanía del pueblo español. Un pueblo al que los navarros pertenecemos, no solo porque ha sido el devenir de nuestra historia, sino porque ha sido y es la volutad de la mayoría de los navarros». Así ha comenzado Sayas su intervención. ¿Tenía algo que ver con el VIH? Pues no. Pero también es verdad que UPN es capaz de introducir a ETA o el concepto «Euskal Herria es una entelequia» en cualquier discusión, así que no ha sorprendido.

El siguiente en tomar la palabra, Koldo Martínez, ha arrancado reivindicando el actual Gobierno de Nafarroa, el acuerdo programático y el fin de «gobiernos ininterrumpidos de UPN y, ocasionalmente, PSN», a quien ha tachado de «cómplice» de los ejecutivos de la derecha. También ha lamentado que no le acompañasen en el debate José Javier Esparza y María Chivite, portavoces de UPN y PSN, en Iruñea para el debate sobre la modificación de la Ley del Vascuence. «Una modificación democrática y que para UPN, PSN y PP representa sectarismo e imposición, mientras que para nosotros es ejercicio democrático».

Nuria Medina, representante del PSN, se ha centrado en el debate sobre el VIH, aprovechando para atacar al PP. Sin embargo, faltaba su compañero Jesús María Fernández, que ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al Ejecutivo de Uxue Barkos y, especialmente, las políticas de normalización lingüística. «La portavoz del PSN (en referencia a Chivite) está defendiendo la igualdad en el acceso al empleo público de todos los navarros, que ustedes están negando», ha afirmado, para recordar que Martínez no logró escaño en Madrid en las últimas elecciones estatales. «Qué pena que usted, que trató de venir a Madrid y los navarros le denegaron la confianza, aproveche sus cinco minutos para hacer publicidad del gobierno que ustedes llaman del cambio pero nosotros del cambiazo» ha asegurado, llegando a acusar al Gobierno de Barkos de «continuar la línea de los gobiernos de UPN, tratando de chocar unas identidades con otras». ¿Hacía falta recordarle quién apoyó a Miguel Sanz y a Yolanda Barcina casi hasta el final?

Sobre el orden del día, lo cierto es que poco había que debatir. El hecho de que el PP haya perdido la mayoría absoluta permite que la norma salga adelante. Un trámite que, como recordó Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu), ha costado seis años debido a la falta de soberanía del Parlamento foral para aprobar sus propias normativas.