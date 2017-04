«Esto no podría haberse realizado sin todos los que estáis aquí»

«El desarme ayuda a la paz, pero el desarme no es la paz, se trata de un proceso más complejo». Michel Berhokoirigoin y Michel Tubiana, en nombre de los artesanos de la paz, han cerrado la jornada con una intervención ante miles de personas en la plaza de San Andrés de Baiona. El acto buscaba mostrar el apoyo popular a la iniciativa de los voluntarios que han acompañado el proceso de desarme. Sin dejar de mirar hacia atrás, porque no se puede construir la convivencia sin el recuerdo de lo ocurrido en las últimas décadas, los activistas se han centrado en el futuro: apuntando hacia asuntos pendientes, como el reconocimiento de todas las víctimas o la solución a la cuestión de los presos. También han defendido la vía democrática para resolver las diferencias políticas.

La conferencia de Aiete ha sido la primera referencia de Berhokoirigoin y Tubiana, que han realizado la misma intervención en euskara y francés. En ella, han realizado una crítica a la posición de los estados, al tiempo que se felicitaban por la reacción de la sociedad civil. Han recordado cómo ellos mismos, junto a Txetx Etcheberry, fueron arrestados en diciembre de 2016 en Luhuso, cuando trataban de inutilizar parte del arsenal de ETA. Una posición de Madrid y París que provocó que cientos de personas se sumasen a su iniciativa por el desarme. «Miles de personas, ciudadanos, militantes, se sumaron contra la política del absurdo», han asegurado.

«Este es un acto de confianza, que trae seguridad, pero que va más allá, porque demuestra inteligencia, que se ubica por encima de la fuerza», han asegurado. Buena parte de sus críticas han estado centradas en los estados. «Nada será igual a partir de hoy, después de romper los muros» de Madrid y París.

En este sentido, ambos han dado con una clave lógica para cualquier observador pero que no parece que determinados dirgentes políticos sigan. «El desarme es algo positivo. Todo el mundo debería alegrarse», han señalado, llamando la atención sobre la paradoja de que París y Madrid no hayan expresado satisfacción y se hayan atrincherado en el inmovilismo.

En clave de futuro, tres cuestiones: el reconocimiento y la memoria para todas las víctimas, la necesidad de resolver la situación de los presos y la defensa de las vías democráticas para resolver las disputas políticas.

Sobre las víctimas, un mensaje claro: «que no se instrumentalice su dolor». También, la necesidad de recuerdo, porque, según han señalado, una sociedad no puede avanzar si no tiene memoria.

En relación a los presos, los artesanos han recordado que Madrid y París tienen en sus manos hacer que se garanticen sus derechos.

«Tenemos que aprender a convivir juntos, luchar contra la guerra, contra el deseo de venganza», han remarcado. Como han insistido en varias ocasiones, con el desarme no se alcanza una paz completa. Esta tiene por delante un proceso complejo que hoy ha vivido uno de sus momentos históricos.