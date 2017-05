Condenan a la UPV/EHU a readmitir a una profesora con 29 años de contratos temporales

La profesora interpuso una demanda contra la UPV/EHU, promovida por el sindicato UGT, en la que reclamaba que se calificase como despido improcedente su cese, alegando que la continuidad en la prestación de servicios desde 1987 la convertía en personal indefinido no fijo.



El Juzgado de lo Social número 9 de Bilbo ha condenado a la Universidad del País Vasco, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a readmitir a la profesora en su puesto de trabajo o a indemnizarla con más de 45.000 euros «por la extinción de la relación laboral».



En la sentencia, el juzgado establece que la relación laboral de la docente con la universidad vasca debe calificarse como «indefinida no fija», debido a que ha sido contratada «fraudulentamente», por lo que su cese «ha de calificarse como despido improcedente».



Señala que la UPV/EHU no ha acreditado que hubiera razones para «acudir ininterrumpidamente durante 29 años a la contratación temporal para que una profesora asociada impartiera una materia ordinaria» y que no consta la existencia de una convocatoria pública para cubrir la plaza.



El juez considera que la «prolongada duración de los servicios es elemento suficiente de la existencia de un fraude en la contratación» y que el carácter temporal de la categoría de profesor asociado no ampara que «necesidades de docencia estructurales se cubran con la misma persona durante 29 años acudiendo al recurso de contratarla como profesora asociada».



UGT ha destacado que la sentencia es pionera a nivel estatal y afecta al resto de profesores asociados que encadenan contratos temporales, ya que acceden a las plazas mediante concurso de méritos y cesan en su puesto para volver a ser contratados al día siguiente si vuelven a obtener la plaza