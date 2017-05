Eneko Compains narra en la Audiencia de Iruñea las torturas sufridas hace siete años

El Tribunal Constitucional español ordenó reabrir el caso, en opinión de Compains debido a «las bofetadas que ha recibido desde Estrasburgo» por no investigar anteriores denuncias.



En los exteriores del Palacio de Justicia, Eneko Compains ha subrayado que «el problema de la tortura es muchísimo más amplio. A lo largo de décadas, más de 5.000 ciudadanas y ciudadanos vascos han sido torturados en este país, y eso no ha sido porque en determinado momento cuatro guardias civiles se colocaron fuera de la ley».



A su juicio, ha existido «un aparato, un pacto de Estado que empezaba en los legisladores, que legislaban leyes antiterroristas que permitían espacios para la impunidad y para la tortura», y que continuaba con «los distintos gobiernos que han permitido, cuando no promovido, que se torturase a los detenidos en aras de la eficacia; los jueces que han oído miles y miles de denuncias de torturas y que reiteradamente han mirado hacia otro lado; y el papel de los medios de comunicación en general, en el Estado español sobre todo, que han acallado una y otra vez no solo las denuncias de los torturados, sino las de los organismos internacionales que ponían esta dura realidad encima de la mesa».



Compains ha llamado a la ciudadanía vasca a que «siga trabajando contra la tortura» y se ha dirigido a las instituciones para remarcar que «las personas torturadas no somos víctimas de segunda o de tercera, somos víctimas y se nos debe lo mismo que a las demás: reconocimiento, reparación y garantía de no repetición».



En concreto, ha instado al Gobierno de Nafarroa para que lleve a cabo «una investigación profunda» sobre la tortura en el herrialde, para que esta realidad «salga a la luz desde las sombras».