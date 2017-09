El Gobierno navarro no conseguiría aprobar los Presupuestos si incluye una partida para el TAV

Geroa Bai, por su parte, ha insistido en que intentará que la financiación del tren se haga mediante el Convenio Económico y considera necesario «hacer cierto movimiento de participación ciudadana», mientras que UPN, PSN y PPN han esperado que el Gobierno navarro dé una respuesta sobre la propuesta de convenio planteado por el Ministerio español de Fomento, que está «preocupado» por la posición que está manteniendo el Gobierno de Barkos.

En concreto, en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha avanzado que la coalición abertzale no vería con «buenos ojos» y sería «muy complicado» que apoyara unas cuentas en las que se recogiera financiación para la ejecución de «lo que en su día pactaron UPN y PSOE en el anterior convenio».

En cualquier caso, ha señalado que «primero hay que aclarar qué va a pasar en este tema» y ha adelantado que los cuatro socios tienen pendiente una reunión con el Gobierno navarro para saber cuál es su posición sobre el convenio propuesto por el Ministerio. Además, ha remarcado que «hay un debate social pendiente» y, en este sentido, ha destacado que existe «una ponencia de movilidad que está inmóvil en el Parlamento» que podría reabrirse para tratar esta cuestión.

En representación de Podemos, Mikel Buil ha subrayado que «probablemente» lo que hará la formación morada es no apoyar los Presupuestos de 2018 si contempla una partida para este proyecto «desproporcionado», para el que ha demandado acometer «un proceso de participación».

«No vamos a aceptar un proceso de participación que se base solo en exponer un modelo conveniado. Queremos que el Gobierno abra un periodo en el que reciba las propuestas de la sociedad civil para valorar las alternativas», ha reivindicado Buil.

Por parte de I-E, Marisa de Simón ha remarcado que el TAV «sigue condicionando el apoyo a los presupuestos» por parte de la coalición y ha reiterado que no apoyarán unas cuentas que «supongan una inversión o un anticipo de obras en un proyecto en el que no estamos de acuerdo y no compartimos».

«Seguimos rechazando un proyecto que mantenga las mismas condiciones técnicas de 2010 cuando no se han valorado otras alternativas», ha expuesto De Simón, para quien es «fundamental» que haya «un análisis científico, técnico y riguroso de alternativas que contemple la vertebración del territorio y la rentabilidad social y ambiental». Además, ha demandado una consulta «seria» a la ciudadanía y ha advertido de que «no vamos a estar en ninguna consulta que sea un paripé».

A la vista de la postura de EH Bildu, Podemos e I-E sobre su rechazo a los Presupuestos si se contempla partida para el TAV, el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que no le preocupa esta posición, ya que, según ha dicho, «vamos a intentar que la financiación del tren se haga mediante las aportaciones de unos y otros mediante el Convenio Económico».

«Vamos a pelear para que la financiación se haga a través del Convenio Económico que estamos pendientes de firmar», ha garantizado Martínez, para quien el tren que defiende Geroa Bai es «el tren del acuerdo programático». «Es una infraestructura importante sobre la que hay que hacer cierto movimiento de participación ciudadana, hay que recoger opiniones, ideas, porque esto no es un proyecto que se firma hoy y que ya no tiene vuelta de hoja. Es bueno que la ciudadanía, que los agentes sociales, sindicales puedan dar su opinión», ha sostenido.

En esta línea, ha incidido en la idea de que se trata de una infraestructura que debe estar «sujeta a un análisis permanente y pormenorizado» y ha declarado que el Gobierno navarro presentará «en su momento» una propuesta al Ministerio y que no le cabe «ninguna duda» de que ésta será antes presentada a los socios para intentar consensuarla.

Sobre si Nafarroa presentará su propuesta antes del 10 de septiembre, como le ha demandado el Gobierno español, ha manifestado que el Ejecutivo navarro «tiene contacto continuo con el Gobierno central» y ha demandado «tranquilidad». «Vamos a hacer las cosas bien hechas», ha zanjado.

Preocupación en Madrid

Por su parte, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha lamentado que el cuatripartito esté «mareando la perdiz» sobre el TAV y ha cuestionado que «empiecen a hablar de participación para salvar los presupuestos de 2018». A su juicio, «están pensando en clave política, en el interés partidista, no en el bien común y en lo que es bueno para Navarra».

Ha esperado que el Gobierno de Nafarroa presente como máximo el día 10 de septiembre una propuesta de Convenio al Gobierno español y ha resaltado que «si finalmente no se presenta esa propuesta, UPN pedirá al Gobierno de España que se cumpla el acuerdo que tenemos firmado». «El tren de alta velocidad se va a hacer en Navarra porque es algo bueno. Creemos que lo mejor es que haya un acuerdo, pero el problema es que Geroa Bai tiene un lío del diez, de otra manera esto se hubiese solventado hace semanas», ha planteado.

Desde el PSN, su secretaria general y portavoz parlamentaria, María Chivite, ha esperado que se firme «en breve» un convenio entre los Gobiernos español y navarro para el desarrollo del TAV, «una infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social de la Comunidad foral».

Finalmente, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, que ha avanzado que este miércoles se reunirá con el ministro español de Fomento, Iñigo de la Serna, para tratar este asunto, ha lamentado que el Gobierno navarro «siga sin responder» al Gobierno español sobre la propuesta de convenio, una actitud que ha atribuido a «las presiones de sus socios».

Ha afirmado que el Ministerio español de Fomento está «preocupado» por el hecho de que no exista una respuesta del Gobierno navarro sobre el proyecto y ha querido dejar claro que el Partido Popular «traerá el tren de alta velocidad a Navarra independientemente de que el Gobierno de Navarra no quiera y ceda a las presiones de sus socios».