David Fernández: «Es imposible parar a dos millones de personas, nuestros cuerpos serán las urnas»

David Fernández (CUP), Teresa Jordà (ERC) y Maddalen Iriarte (EH Bildu) han participado en el acto político que este mediodía se ha celebrado en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, dentro de la dinámica AsCATasunera, para mostrar desde Euskal Herria solidaridad al proceso catalán y al referéndum del 1 de octubre. Se palpaba en el ambiente que lo que se está viviendo en Catalunya se siente aquí de cerca y con intensidad, como propio. Esa unión la han corroborado los tres protagonistas del acto que, han asegurado, el pueblo catalán y el vasco votarán.

«Es imposible parar a dos millones de personas», ha expresado Fernández en alusión a aquellos que quieren quitar las urnas. A quienes también ha advertido: «Nuestros cuerpos serán las urnas». La defensa de una resistencia pacífica y del carácter cívico del movimiento independentista ha sido una constante a lo largo del mitin en el que han asegurado que seguirán adelante: «El Estado español llega tarde y muy mal con su estrategia neuróticamente represiva. No es que vayamos a ganar, es que hace tiemopo que estamos ganando», ha expresado Fernández.

Ha insistido en que tienen toda la determinación de seguir adelante: «No nos sabemos rendir. Lo hemos desaprendido. Es lo más grande que han hecho por nuestro pueblo», ha declarado entre aplausos. «Vamos a parar el golpe de Estado donde se paran los golpes de Estado, en la calle, todos juntos, al mismo tiempo. Si quieren ilegalizar el referéndum tendrán que ilegalizar a todo el pueblo, tendrán que ilegalizar la vida y la vida es inilegalizable. Han perdido, vienen solo con su impotencia y con su rabia, y no nos van a encontrar en el campo de batalla donde pretenden que comparezcamo de rodillas. Vamos a desobedecer», ha añadido mientras seguía la ovación del público.

Teresa Jordà, diputada de ERC en el Congreso español, ha destacado el pueblo catalán es sujeto político y tiene la legitimidad para votar sobre su futuro. «El choque de trenes ya se ha producido aunque con distintas velocidades. Algunos pusimos la quinta en 2009 en Arenys de Munt», ha afirmado en referencia a la primera consulta sobre la independencia que se celebró en el municipio barcelonés.

Ante los ataques del Estado español, ha sido clara: «Nos acusan de sedición. Si es delito legislar por nuestros derechos y por nuestra ciudadanía, somos los primeros sediciosos». Y ha añadido: «Ellos prohíben, nosotros tenemos, aparte de la razón, la gente y la democracia».

Una causa común, la libertad

Con una camiseta en la que se dibujaba una sonrisa, Maddalen Iriarte ha asegurado que las luchas de los pueblos de Catalunya y Euskal Herria serán «la revolución de la sonrisa» frente a un Estado que «durante siglo no ha tenido más que dictaduras, guerras y poderes oligárquicos». Ha añadido que el 1 de octubre lo que se producirá en Catalunya será «la única moción de censura al Estado español», por lo que ha subrayado que apoyar la libertad de Catalunya es también apoyar la libertad de Euskal Herria. Considera esencial luchar contra los ataques al pueblo catalán, porque lo son también contra Euskal Herria.

En este contexto, ha lanzado un mensaje muy directo al lehendakari, Iñigo Urkullu, tras lamentar que en el pasado pleno de Política General, al preguntarle cuál era su opción entre sumisión o soberanía, no obtuvo respuesta. «Algunos todavía no lo tienen claro. O estás con la democracia o no lo estás».

El acto, que ha terminado cantando ‘L'Estaca’ y con gritos a favor de la independencia, ha tenido también muy presente la represión que ha vivido durante años Euskal Herria y la que estos días se está dando en Catalunya. «Cuando España dice que está dispuesto a todo, en Euskal Herria sabemos muy bien lo que es eso», ha denunciado Iriarte. «Veo aquí muchas caras de gente que ha estado años en la cárcel por defender la libertad. Qué os vamos a contar», ha expresado Fernández, recordando también los casos de ‘Egin’ y ‘Egunkaria’.