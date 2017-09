Podemos también anuncia una enmienda a la totalidad a la Ley de Policías

Así lo ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa el portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, quien ha avanzado que la formación morada no apoyará «ninguna otra enmienda de la oposición ni de UPN, ni del PSN, ni del PPN» porque, según ha dicho, los motivos para su presentación son «diferentes».



«UPN entiende a la Policía Foral casi como un florero, como algo gubernamental, para nosotros la Policía Foral debe ser de cercanía y que asuma todas las competencias en materia de seguridad», ha expuesto Buil, para agregar que, en opinión de Podemos, «esta ley no resuelve estas cuestiones», como tampoco lo hace la ley de 2015.

Según ha dicho, el partido explorará «otras posibilidades» por ejemplo «con proposiciones de ley alternativas u otras cuestiones para avanzar en el modelo de Policía Foral que Podemos defiende, un modelo de Policía Foral cercana, no militarizada, que asuma las competencias en todos los niveles».

Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha subrayado que la coalición se mantiene en su postura sobre la ley y que «mientras no haya un acuerdo sindical de apoyo a esta ley» votarán su retirada. «Presentaremos enmienda a la totalidad si las condiciones siguen como están ahora, pero seguimos pensando que esas condiciones pueden y deben cambiar», ha planteado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Nafarroa «tiene la posibilidad de avanzar, de seguir negociando, de tener un acuerdo con una mayoría de los sindicatos que componen la Policía Foral».

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha advertido de que la no aprobación del proyecto de ley de Policías supone «la vuelta a la ley 15/2015 con lo que eso implica de repliegue de la Policía Foral en un momento en el que todos los ayuntamientos se nos están mandando decisiones abogando por un modelo policial de exclusividad para la Policía Foral».

«Si no se aprueba la ley, implicará el repliegue de la Policía Foral y la dificultad enorme, si no imposibilidad, para llevar adelante investigaciones de delitos graves, de violencia de género o apoyar a los organismos locales que hasta este momento habían solicitado colaboración», ha asegurado Martínez, para remarcar que «quienes no apoyen esta ley deben saber que la responsabilidad será suya y nada más que suya».

Además, ha reivindicado el «importante» trabajo que ha mantenido el Ejecutivo en torno a esta ley y ha asegurado que «la negociación con los sindicatos que han querido negociar ha sido intensa y prolongada». «El Gobierno de Navarra ha hecho un esfuerzo ímprobo de poner encima de la mesa 4,5 millones para la retribución de la Policía Foral. El Gobierno difícilmente puede poner más cosas encima de la mesa», ha sostenido.

En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha vuelto a defender «la necesidad de aprobar una ley de Policías» y ha opinado que «la no aprobación va a ser bastante peor para las funciones que viene desarrollando la Policía Foral» y va a suponer «congelar el desarrollo» del cuerpo policial.

En su opinión, quienes apoyen las enmiendas a la totalidad tendrán que «explicar esta situación» y ha avanzado que la coalición abertzale va a convocar una reunión del cuatripartito para «hablar este tema y conocer las razones que les han llevado a la presentación de esa enmienda».

Por parte de UPN, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha recordado que la formación regionalista «ya dijimos que era una mala ley» y que presentó en su día una enmienda a la totalidad a la misma y ha considerado que «si se rechaza la ley, la consejera Beaumont debería dimitir inmediatamente».

«Ya está amortizada y por lo tanto, es un fracaso absoluto como se ha gestionado», ha afirmado Adanero, quien ha destacado que si Podemos no va a apoyar las enmiendas a la totalidad de la oposición pues «apoyaremos la suya» para echar atrás la ley. «Quién es el protagonista de la enmienda a la totalidad no es lo que nos preocupa», ha aseverado.

Por el PSN, María Chivite ha defendido que «no es de recibo la posición que está manteniendo Beaumont menospreciando a la Policía Foral y echándoles la culpa de lo que es una imposición de la consejera» y también ha considerado que si finalmente la ley es rechazada la titular del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia debe «replantearse seguir al frente» de la consejería.

Asimismo, ha mostrado la disposición de su partido a apoyar las enmiendas a la totalidad de otras formaciones, si bien «primero las tendremos que leer». «No nos cerramos a apoyar las enmiendas de otros», ha zanjado.

Finalmente, Ana Beltrán, del PPN, ha recordado que su partido ya registró una enmienda a la totalidad a la Ley de Policías, una ley «enquistada» y ha criticado «la actitud dictatorial de Beaumont», que no ha logrado «el consenso de ningún sindicato».

Ha criticado, además, que aunque la semana pasada solicitaron que la consejera compareciese en la Cámara para tratar esta cuestión antes del 30 de septiembre, día en el que concluye el plazo para la presentación de enmiendas, «vendrá la semana siguiente, el 3 ó 4 de octubre, para no posicionarse y no mojarse».