1 de octubre, una cita determinante en la batalla por la legitimidad

El profesor en Cambridge Marc Weller, el sudafricano John Dugard, la abogada eslovena Ana Stanic y el profesor emérito de derecho internacional de la Universidad de Princeton Richard Falk han avanzado esta tarde parte del estudio titulado ‘Catalunya, voluntad popular y estado’ (‘Catalonia, will of the people and state’, en el original). Stanic y Dugard han hecho las tareas de presentación mientras que han sido Weller y Falk los encargados de detallar las conclusiones del mismo. La principal, que no existe normativa internacional alguna que prohíba la creación de un estado catalán, aunque Weller ha matizado que «eso no significa que exista un derecho positivo que establezca que Catalunya tenga derecho a declarar la independencia».

Falk, que formó parte de la Comisión Internacional Independiente de Kosovo, ha subrayado que «la eficacia del derecho en este tipo de casos de independencia depende de quién ha ganado la batalla por la legitimidad». En ese sentido, ha afirmado que «hasta ahora Catalunya parece que está ganando esa pugna por la legitimidad» y ha contrapuesto la actitud del gobierno catalán; «basado en principios democráticos, evitando la violencia y proponiendo pactos con el Estado», con la del Estado español, «que ha utilizado la coacción, la represión y aparentemente también buscando provocar algún tipo de reacción violenta».

El profesor de Princeton cree que «Catalunya ha demostrado una actitud impecable en cada paso de todo este proceso, mientras que el gobierno central ha utilizado métodos que no son aceptables que buscan castigar a la parte catalana». Por ello, Falk ha afirmado que «pase lo que pase» el próximo 1 de octubre será «un punto de inflexión, un momento capital en esta lucha por la legitimidad».

¿Referéndum única opción?

En cuanto a la celebración del referéndum, el profesor Weller, de amplia experiencia como mediador en Yemen, Mianmar, Kosovo y Sudan; ha subrayado que «el referéndum es decisivo a la hora de hacer una declaración de independencia» y ha añadido que «especialmente en el caso que aquí tratamos». Según Weller «lo fundamental es que la voluntad popular quede expresada de una manera inapelable».

En su explicación había afirmado que el referéndum no es la única opción de lograr la expresión de esa voluntad y ha sido preguntado por las posibles alternativas. El profesor británico ha mencionado otras dos opciones, la de las elecciones plebiscitarias y la de manifestaciones en la calle. Sobre la primera, ha recordado que ya se celebró una consulta de este tipo en Catalunya y que «el problema en este caso fue la incapacidad de los partidos políticos en ponerse de acuerdo para gestionar el resultado». Sobre las manifestaciones en la calle ha afirmado que deberían ser «abrumadoras, con la participación de millones de personas». No ha ocultado que en la batalla por la legitimidad que mencionaba Falk, «el referéndum es la primera preferencia».

Al término de la charla, la abogada Ana Stanic ha querido enfatizar que «la represión de estos últimos días socava la posición española» y, tras recordar la decisión del Supremo Catalán sobre Quebec, ha afirmado que «es obligación del Estado negociar tras el resultado» y que «la utilización de la represión va en contra de ese imperativo».