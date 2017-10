Puigdemont propone suspender los efectos de la Declaración de independencia para abrir diálogo

«Asumo presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo, que demanda que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de República. Con la misma solemnidad, el Govern y yo proponemos que el Parlamento suspenda la Declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos diálogo, sin el cual no es posible llegar a una solución acordada», ha manifestado el president, Carles Puigdemont, quien ha mostrado su voluntad «clara y comprometida» para avanzar «en las demandas del pueblo catalán a partir del resultado del 1 de octubre». «Las urnas dijeron sí a la independencia, y ese es el único resultado que entendemos».

En su esperada comparecencia en el Parlament, el president ha señalado que desde el día siguiente al 1-O se han puesto en marcha diferentes iniciativas de mediación, tanto a nivel estatal como internacional, algunas públicas y otras todavía no, «todas serias y difíciles de imaginar».

Ha subrayado que es el momento de que la UE «implique a fondo» y ha indicado que existe «un ruego por el diálogo que recorre Europa».

El president ha presentado su decisión como un «gesto de responsabilidad», y se ha mostrado convencido de que «si en los próximos días todos actúan con la misma responsabilidad y cumplen con sus obligaciones, el conflicto entre Catalunya y el Estado español se puede resolver de manera serena y acordada, y respetando la voluntad de los ciudadanos». «Por nosotros no quedará», ha concluido.

Una hora de retraso

Puigdemont había empezado su discurso a las 19.13, tras retrasarse el pleno más de una hora, afirmando que el momento que vive Catalunya es «excepcional e histórico» porque no un asunto «doméstico o interno» del Estado español, sino que «un asunto europeo».

En su intervención ha hecho un repaso de cómo se ha ido gestando la desafección de Catalunya, y ha incidido en el cepillado del Estatut en 2010, ha evocado el referéndum de Escocia y ha preguntado por qué no es posible en el Estado español.

Ha destacado qeu el pueblo catalán «reclama desde hace años libertad para decidir» y, con los resultados del referéndum, «Catalunya se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente, a ser respetada y escuchada».

Ha dejado claro que el Govern considera el 1-O como el «referéndum vinculante» que quería celebrar y ha detallado los resultados: «Más de 2,2 millones de catalanes vencieron al miedo y cuando llegaron a su colegio encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo viable y operativo».

«Estamos aquí porque en el 1-O se celebró el referéndum de autodeterminación y se hizo en condiciones más que difíciles, extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas en que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra votantes», ha afirmado el president, que ha tenido palabras de reconocimiento para quienes hicieron posible «el éxito» del 1-O, y también ha enviado un saludo a los heridos en las cargas policiales, que «no olvidaremos».

Mensaje a los españoles

En su intervención, íntegramente en catalán, también ha dirigido unas palabras en castellano a la ciudadanía española «que sigue con preocupación los acontecimientos», a la que ha querido trasladar un mensaje de «serenidad, respeto y voluntad de diálogo y acuerdo», y le ha pedido «un esfuerzo por conocer y reconocer lo que nos ha traído hasta aquí».

«No somos unos delincuentes, no somos locos, no somos golpistas, no somos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar. Y que ha estado dispuesta a todo el diálogo necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España o los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor, porque la relación no funciona. La Constitución es un marco democrático, pero hay democracia más allá de la Constitución», ha señalado.