Un partido que solo quedará en el recuerdo si el Athletic falla

El Athletic afronta esta noche el partido de vuelta de los diesiseisavos de final de la Copa en San Mamés contra el Racing de Santander en un compromiso que pinta de cara por el 1-2 logrado en la ida en El Sardinero y en el que hará media docena de cambios, pero en el que no se puede dormir no vaya a ser que se le atragante su competición favorita a las primeras de cambio. Por elllo, tras puntualizar ayer que es «el único que ve los peligros», Ernesto valverde añadió que «lógicamente, tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto. Hay que respetarles porque no tienen nada que perder y se la van a jugar. Nosotros tenemos que valorar al rival al cien por cien porque si no puede ocurrir cualquier cosa»,

El entrenador rojiblanco indicó también que a pesar de que «mucha gente da por supuesto» que el Athletic va a superar la eliminatoria la obligación de su equipo es «refrendarlo, partiendo desde el respeto y de que no tenemos que fiarnos de nadie».

Sobre la forma del equipo, Valverde manifestó que «en cuanto a puntos, estamos muy bien, tenemos 26 y podíamos estar mejor, pero también peor. Estamos en la siguiente fase de Europa League, queremos pasar en la Copa... Habrá quien piense que es un desastre y otros que estarán contentísimos».

La tenacidad de Aduriz

Tras confirmar la baja de Beñat Etxebarria, que terminó tocado contra el Celta y la titularidad hoy de Laporte, valoró la renovación de Aritz Aduriz diciendo que «lo que tenemos que aprender de él es su tenacidad y el no darse nunca por vencido. Nos enseña muchas cosas porque no es normal un delantero con esa edad y con ese rendimiento».