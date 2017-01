Pablo Fusto, a la caza del mito de Oscar Insausti

No hay duda de que el deporte vive, en gran medida, de sus mitos y en estos momentos de crisis, la pala puede presumir de contar con uno de los mayores de la especialidad: Pablo Fusto. Por eso de que las comparaciones son odiosas, el argentino puede alcanzar en el Individual que arranca este sábado en Bilbo los siete títulos del gran Oscar Insausti, sin duda, una de las mayores referencias del leño.

«Es verdad que él tiene siete txapelas y yo llevo seis, pero en absoluto estoy pensando en ello, porque puede ser más perjudicial que beneficioso para mí», se defendió el delantero bonaerense, que no quiere presiones extras en su gran cita del año. No quedó del todo satisfecho con su participación en la Liga Kutxabank donde, con Iker Gordon, el debutante también en este Individual, no pudieron alcanzar «el objetivo» de llegar a la final, pero físicamente se encuentra en perfectas condiciones. «No creo que haber perdido en la semifinal me vaya a pasar factura, sino todo lo contrario».

Esteban Gaubeka, campeón junto a Ibai Pérez de ese último campeonato, que como el argentino entrará en semifinales como finalista de 2016, lo tiene claro. «Fusto es el rival a batir, ha ganado todos los campeonatos que se han jugado en el Bizkaia. Está un escalón por encima del resto de aspirantes, pero yo debo pensar primero en el que me venga en semifinales», señaló el de Armintza, que sigue con problemas en su hombro debido a una tendinitis.

Otros nueve aspirantes

El Gallo encabeza la torna de aspirantes que buscará destronar al bonaerense, con Iker Gordon como principal novedad en cuanto a la participación.

El campeonato arranca este sábado y todo son eliminatorias directas. Necol / Landeta están en lo más bajo del cuadro de Fusto, con Brefel e Ibai Pérez como estaciones intermedias. Zubiri / Gordon, Imanol, e Ibargarai son la otra parte del cuadro, con Gaubeka en lo más alto.