Los sueldos de cinco consejeros computan como «gasto social»

Cada vez que el Gobierno de Lakua o las diputaciones presentan sus presupuestos, lo primero que destacan es que la inmensa mayoría del dinero se destina a «gasto social». En este caso, se habla del 76%. ¿Cómo se llega a esta cifra? Primero hay que quitar de las cuentas los 1.036,7 millones de amortización de la deuda y de sus intereses, como si no contaran en el gasto total. Y después se suman los presupuestos totales de los departamentos de «Empleo y Políticas sociales», «Salud», «Educación», «Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda» y «Trabajo y Justicia». Así se alcanzan los 7.601.6 millones de euros, que son el 75,84% del presupuesto sin la deuda. Por lo tanto, en el «gasto social» se incluyen los sueldos de los cinco consejeros de estos departamentos y de todos sus altos cargos y asesores. Se trata de una minucia en comparación con el monto total, pero vayan restando también viajes, publicidad, representación, gastos corrientes y servicios exteriores, etc. etc. idénticos a los de otros departamentos donde no cuentan como gasto social. ¿Y a ver qué hacemos con las partidas de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Justicia de difícil clasificación en este apartado? Rascando rascando se llega a la conclusión de que no es «gasto social» todo ese 76% que pretenden que tanto reluzca.