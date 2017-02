Ertzainas testigos en el caso Cabacas no recuerdan, no vieron, no saben

¿Testigos con «síndrome de infanta»? No recuerdo nada, no vi nada, no escuché nada. Ese puede ser el resumen de la declaración de dos ertzainas que la noche de la muerte de Iñigo Cabacas estaban de paisano en el lugar de los hechos, que ayer declararon ante la jueza Ana Torres y que respondieron con estas evasivas a los letrados de la familia y de un mando acusado. Ni siquiera se acuerdan de si había furgonetas policiales a 50 metros de donde estaban.