Hacer un gol más que el rival

El Athletic puede alcanzar hoy los trece partidos consecutivos en San Mamés sin conocer la derrota, y hacerlo con una nueva e imperiosa victoria justo cuando se cumplen los cien encuentros en el nuevo estadio tendría mucho de necesaria catarsis para una afición desapasionada esta temporada y también para un equipo cuyas hechuras no acaban de contagiar a la grada.

El rival, como lo fue el Granada, no puede ser más propicio para llenar el zurrón de puntos antes de vérselas con el vecino donostiarra para luego encarar el ‘partido del año’ contra el Madrid. Un Málaga que solo ha ganado en una de las últimas nueve jornadas, que ha sumado únicamente 5 de 27 puntos desde enero y que lleva números de descenso. Con este limosnero bagaje del cuadro boquerón, la victoria para los leones no se puede escapar esta tarde-noche. Ni siquiera la excusa de la falta de pegada servirá de lamento. El público se espera encontrar con parecidas sensaciones a las que el equipo transmitió en el Pizjuán, pero sobre todo, a estas alturas de la película y la irregularidad que preside el juego bilbaino, el objetivo de colarse en puestos europeos pasa por ganar. Y ganar pasa por meter goles. Si eso va a seguir siendo un problema teniendo enfrente a Kameni, tercer portero que menos remates detiene de la Liga... Vamos, que con hacer uno más que el contrario, suficiente.

Partido asequible a priori pero de esos que el Athletic se empeña en sacar a golpe de riñón. Ernesto Valverde y cada uno de sus jugadores son conscientes que hoy no hay margen para el tropiezo. Lo que no significa que se fíen de un Málaga «al que la derrota ante el Betis le habrá hecho daño» y que prevé venga a Bilbo con un planteamiento defensivo y esperando sacar rédito de él. El problema es que a los leones se les están atragantando estos rivales que vienen a esperar atrás. Su espeso juego en la medular, su nada generoso porcentaje de acierto de los pases en los últimos treinta metros de campo rival, no invitan a duelos llevaderos y sin sobresaltos para la grada ni el marcador final. «Sabemos lo que nos cuesta sacar los partidos en casa», asumió ayer Txingurri, que recordó que los dos últimos enfrentamientos ante el Málaga el Athletic acabó con un jugador menos –San José, el curso pasado, y Balenziaga– y por lances que tuvieron que ver con los nervios. «Ahí tenemos que calmarnos un poco», avisó a los suyos.

El once de los leones se anuncia con cambios, como lo viene siendo toda la temporada. Uno de los que será fijo, como avanzó el propio técnico, es Susaeta en una de las bandas, «un jugador que en casa nos aporta mucho», como no hay que cerrar la puerta a que Villalibre ocupe la vanguardia rojiblanca, en ausencia de un Aduriz que confía pueda estar para el derbi. Valverde no descarta al chaval de Gernika, aunque matizó que en ese caso alguno de los habituales por las alas, Muniain o Williams, perdería la titularidad.

Los que vuelven a la convocatoria son Laporte y Balenziaga, en tanto al final el ‘tocado’ Beñat entra en la lista después de que el técnico pusiera en cuarentena su presencia. Veremos quiénes son los que finalmente saltan al césped, si mantienen las sensaciones del jueves y, sobre todo, afinan su acierto cara a gol. Con uno más que el rival...

«Somos un equipazo, iremos hacia arriba»

Distendido Ernesto Valverde y más optimista que de costumbre, dejó un aviso de esos para recoger el guante y que no tiene desperdicio. «Tengo la sensación de que somos un gran equipo –tras ser preguntado por el partido en el Pizjuán–, pero no nos podemos conformar con jugar bien. Hay que poner la guinda de ganar. Pero el equipo está bien, está pasando además el dolor por la eliminación europea, y allí –Sevilla– demostramos que nos tienen que tener en cuenta. Cuando empecemos a hacer gol vamos a ir hacia arriba, seguro». Y por si alguien no había anotado su mensaje, lo repitió después al ser cuestionado sobre los problemas con la puntería de sus jugadores. «Somos un equipazo que estos últimos años no se ha relacionado mal con el gol; lo de ahora es puntual. Lo solucionaremos. Lo que necesitamos es llevar el balón cerca de la portería rival y seguir generando ocasiones».

El técnico rojiblanco, que respondió no se ha puesto fecha para aclarar su futuro y dejó claro que los cantos de sirena desde Barcelona «no van a acelerar mi decisión», dice estar centrado solo en el Athletic y su objetivo europeo. Una meta que calcula estará en torno a los 60 puntos –38 tiene ahora el equipo–. «Puede estar por ahí la clasificación, aunque hay equipos que están imprimiendo un ritmo de puntos...», donde citó a la Real Sociedad, rival la próxima semana. Por eso hoy, «todo pasar por sacar estos tres puntos».J.V.