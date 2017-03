El Athletic impuso ante la Real el partido que le convenía

REAL SOCIEDAD 0

ATHLETIC CLUB 2

El Athletic logró su primera victoria como visitante desde la que consiguió el 21 de setiembre en Granada ante una Real que encadenó su tercer partido sin ganar en Anoeta y está lejos del equipo que mejor jugaba a fútbol en noviembre y diciembre.

El Athletic logró que el partido discurriera por el camino que le interesaba sin que la Real consiguiera imponer su juego y controlar la posesión como le gusta. El conjunto rojiblanco no necesitó de una presión tan adelantada como la que le dio la victoria en San Mamés, rara vez Beñat acompañaba a Raúl García y Williams en la presión a los centrales realistas para impedir que conectaran con Illarramendi, pero la Real salía mentalizada a no asumir riesgos como entonces y abusó en la primera media hora del juego directo que le conviene al Athletic para imponer su superioridad física en un partido de ida y vuelta sin control.

Así el Athletic tuvo las dos primeras ocasiones claras de Raúl García, una de ellas respondida con una gran parada de Rulli, y se adelantó en un penalti que vino precedido de una falta de Laporte para ganar la disputa que dejó el balón suelto a Yeray, que provocó el penalti de Xabi Prieto.

Solo tras el gol de penalti de Raúl García, le faltó poco a Rulli para detenerlo, y hasta el 0-2 inquietó la Real, con una clara ocasión de Juanmi que encontró una buena respuesta de Kepa. Fueron unos minutos en los que los blanquiazules jugaron en el campo del Athletic, aunque sin imponerse nunca en el juego porque casi siempre sus jugadores más adelantados tenían que recibir de espaldas con el aliento de un rojiblanco en la nuca.

Sin la referencia adecuada

En ese duelo físico y en ese guión de partido, la Real acusó la baja de Willian José, que es el que mejor juega de espaldas con un juego que no tiene comparación con el de Juanmi. Eusebio volvió a apostar por él como referencia ofensiva de entrada y, a pesar de un buen cabezazo, no ofreció salidas a su equipo y su titularidad dejó a Eusebio sin un revulsivo en el banquillo. Bautista no es un jugador para cambiar la dinámica de un partido y menos el dúo formado por Granero y Canales al que recurre sistemáticamente el técnico realista sin que nunca su entrada con el partido en marcha haya servido para justificar su confianza. La Real también acusa el bajón que ha experimentado en su juego Zurutuza desde la segunda parte del partido contra el Villarreal.

Bautista salió al campo nada más marcar el segundo gol el Athletic al aprovechar Williams un error de Álvaro Odriozola que Iñigo Martínez no supo enmendar. El delantero rojiblanco no desaprovechó el regalo y marcó el gol que permitió al Athletic manejar el segundo tiempo con una mayor tranquilidad.

El partido solo pudo cambiar cuando Raúl Navas marcó en el minuto 70 un gol legal que Sánchez Martínez anuló por una falta inexistente con la que castigó un saltó más limpio que el de Laporte que originó el penalti.

De haber subido al marcador ese tanto o el remate de Bautista nada más entrar que se fue fuera por poco o el de Iñigo al larguero, al Athletic le podían entrar dudas al recordar los fantasmas que le perseguían fuera de casa, pero la Real no pudo entrar en el partido. Cayó en la ansiedad y en las precipitaciones que le convenían al Athletic, que en el segundo tiempo tuvo dos ocasiones claras en un remate de Aduriz al poste y en una jugada de Williams que Raúl Navas despejó y no entró en su meta por poco.

No necesitó más goles el Athletic para situarse a solo cuatro puntos de la Real con el average a favor. Los blanquiazules han perdido tres oportunidades en Anoeta de distanciarse de Villarreal, Eibar y Athletic y eso provoca que el cuarto puesto se aleje y se empiece a mirar más hacia atrás que hacia adelante.