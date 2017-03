«No sé lo que vendrá para McEnroe, es momento de pararse y pensar»

En abril de 2015 se publica «Rugen las flores», el quinto álbum de la banda de Getxo. Pronto se convierte en el disco más popular de su larga carrera, pero no hubiese sido posible sin las notables huellas de discos anteriores, como «Mundo marino» o especialmente «Las orillas». Ahora intriga de nuevo con «Lluvia y truenos», disco creado entre The New Raemon y McEnroe.