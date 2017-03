Un doble vinilo recuerda al músico iruindarra Roberto C. Meyer

En abril de 2013 fallecía Josetxo Ezponda, líder de Los Bichos y uno de los músicos más singulares del rock peninsular. El músico Jaime Cristobal, otro de los notables de la escena iruindarra, le publicaba un ep donde participaba Roberto C. Mayer, quien fallecería en julio de 2016. Ahora, el bar Nebula de Iruñea tributa a Roberto con la edición de «Roberto C. Meyer & Alpha 60. Shelter from the dark», doble vinilo que recoge su última experiencia musical .