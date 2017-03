EL PP Y SU «DÍA DE LA RENDICIÓN»

Demasiadas veces el lenguaje gestual, los actos, contradicen a las palabras. «Lo importante es participar», dice el atleta llorando desconsolado por no haber ganado; «estoy muy contenta por ella», saluda la científica con el ceño fruncido al ver que una colega recibe la distinción por su descubrimiento; «un regalo precioso», responde el padre al recibir el enésimo par de calcetines. «El desarme de ETA es una buena noticia», afirman desde el PP, mientras no paran de ponerle peros.

Ante la jornada del 8 de abril, la nueva secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, lanzó ayer el discurso oficial de que «ese día lo que los vascos vamos a ver es la rendición de la banda terrorista. No estamos ante un acto de voluntad por mucho que algunos quieran presentarlo así, sino que estamos ante un acto de rendición, que es el éxito compartido de una mayoría de vascos que nos supimos enfrentar, en su momento, a la banda terrorista».

Ese era el dicho, porque el hecho es que en lugar de acudir a los actos de ese supuesto «Día de la Rendición» en Baiona, junto a sus homólogos del centro y la derecha de Iparralde, muchos de ellos convocantes del mismo, el PP va a organizar su propia celebración del «Día de la Victoria Auténtica» en plan Juan Palomo, «yo me lo guiso y yo me lo como». Bueno, quizá puedan atraer al exministro de la patada en la puerta, José Luis Corcuera, apologeta de miembros del GAL indultados.

En el fondo, Mayor Oreja

Anuncios de tregua, fin de la actividad armada, desarme... cada paso de ETA que es recibido como un motivo de optimismo por la mayoría de la ciudadanía vasca, es transformado por la maquinaria propagandística del PP en un objeto de discordia.

En el fuero interno del aparato del PP ha triunfado la tesis de Jaime Mayor Oreja de que ETA lo dejó al ver que «su proyecto no necesita matar porque las treguas sucesivas, treguas trampa todas ellas, les han dado una posición política mejor. ¿Para qué van a matar si está avanzando el proyecto de ruptura?».

Por eso, Amaya Fernández dice que en el acto que va a organizar el PP se va a poner en el escenario el «relato veraz»; la verdad de que el desarme de ETA «no es un acto voluntarioso de la banda terrorista, sino fruto del trabajo de las FSE, y del compromiso social, que ha abocado a la banda terrorista a tomar esta decisión».

Eso se pregona, pero los gestos nos devuelven a Jaime Mayor Oreja, que la semana pasada insistía en que «no se ha vencido a ETA», porque «continúa en vigor su proyecto de ruptura».

El exministro del Interior subrayaba en otras declaraciones anteriores de este mismo año que «¿cómo vamos a pensar que hemos derrotado a ETA si uno se asoma al Parlamento Vasco y ve que la suma de diputados del PP y del PSOE tiene la misma fuerza que los diputados de ETA, a los que habíamos ilegalizado desde la Justicia española? Su proyecto va avanzando y no se ha quedado solamente en el País Vasco, es que dio un salto inédito a Cataluña, con el acuerdo de Perpiñán entre ETA y ERC. Ahí empieza –aseguraba en “Vozpópuli”– este proceso que hoy tenemos en Cataluña. ¿Cómo se va a sentir derrotada ETA si su proyecto nació para romper España y está avanzando también desde Cataluña?»

Presencia del Gobierno

La secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, dio pocos detalles sobre la convocatoria de su partido, no se sabe si porque obedecía a una idea improvisada en la recién celebrada reunión del comité de dirección o por equipararse a la discreción que rodea al acto de Baiona. Por no precisar, no precisó ni si será el 8 o el 9, ni dónde se va a celebrarse. Y tal vez porque el Gobierno de Lakua mantiene la expectación sobre si participará o no en la convocatoria de los «artesanos de la paz», el PP intenta generar interés sobre si a su llamamiento responderá alguien del Gabinete de Mariano Rajoy.

El peligro para el PP es que ha justificado su convocatoria con la contraposición de que «una mayoría de vascos pueda ver a quienes pretenden ensalzar la rendición de la organización terrorista ETA en Baiona y a quienes vamos a estar aquí, defendiendo ese testimonio veraz», y quizá la comparación les sea desfavorable.

El Basque Friendship Group pide a Madrid y París que «aprovechen la oportunidad»

El Basque Friendship Group respaldó ayer el desarme de ETA, previsto para el próximo día 8 de abril. La diputada europea irlandesa Martina Anderson (Sinn Féin), el flamenco Mark Demesmaeker (N-VA), la gallega Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda) y el catalán Josep-Maria Terricabras (ERC) dijeron esperar «sinceramente que el Gobierno español y el Gobierno francés aprovechen esta oportunidad y no la obstaculicen».

Los portavoces del Friendship subrayaron que «este anuncio es también una buena noticia para la seguridad, la paz y la democracia de la UE, por lo que pedimos a sus instituciones que apoyen este proceso en la medida de lo posible». Anunciaron que «para ello han solicitado reuniones con el embajador y representante permanente del Estado francés en la Unión Europea y a su homólogo español para dar a conocer su posición sobre el proceso de desarme, mostrar el compromiso y «subrayar su importancia».

Este grupo de parlamentarios europeos «saludan» el anuncio de que «ETA confió a la sociedad civil la responsabilidad de supervisar el desarme de su arsenal» que será completo el 8 de abril.GARA

Corcuera reivindica a Galindo, Barrionuevo y Vera

El exministro del Interior del PSOE José Luis Corcuera reivindicó ayer la labor de su antecesor en el Ministerio José Barrionuevo, del general Enrique Rodríguez Galindo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera en las investigaciones que llevaron a la detención de miembros de la dirección de ETA en Bidart (Francia), de la que ayer se cumplieron 25 años. Cabe recordar, que todos ellos fueron condenados en su momento como miembros del GAL y después indultados por el Gobierno español.

Corcuera destacó en la COPE la su importancia determinante en la lucha contra ETA. «Otra cosa es que la capacidad de nuestro país de olvidarse de lo importante y de minusvalorar los éxitos de algunas personas sea inconmensurable», lamentó.

Sobre el desarme de ETA mantuvo que «lo que tiene que hacer es acabar y disolverse».GARA