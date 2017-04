Con los pies en el suelo

Ernesto Valverde es seguramente el rojiblanco con los pies más y mejor asentados en suelo firme en este crucial segmento final de la temporada. Nunca va dos pasos por delante y tampoco lo va a hacer ahora, cuando el futuro inmediato del equipo y el suyo propio se dirimirán en cosa de semanas. Precavido como para no lanzar campanas al vuelo respecto a la renovada ilusión que trasladan los suyos tras unos buenos marcadores y decente juego, como cauto a la hora de contagiar tranquilidad bajo una pícara sonrisa y despejar la enésima pregunta-trampa sobre si renovará o no. «Centrémonos en lo que tenemos esta semana», escurrió la cuestión.

Los leones están «determinados» hacia un objetivo común que es Europa, como ya enfatizó el técnico tras ganar en El Sadar, pero no oculta que el juego no le dejó «la mejor sensación», por no «finiquitar antes» y porque «concedimos mucho». Lo dejó caer el sábado, y no le han dolido en prendas repetirlo ayer, en la previa ante un Espanyol que será un test más serio que al que Osasuna le sometió. El equipo no cerró el partido, reveló lagunas defensivas y acabó jugando con fuego. La falta de malicia de los navarros no tendrá nada que ver con la eficacia perica, un rival que a la que tiene, la enchufa. «Estamos reforzados», admite Valverde viendo los últimos resultados, pero «con problemillas a resolver», en referencia a esos detalles que siguen sin gustarle. A lo mejor el más que regreso de Yeray al once ayude a esa solidez atrás, máxime ante la peligrosidad ofensiva espanyolista que, no obstante, pierde por sanción a Gerard Moreno, el mejor con diferencia de los de Quique Sánchez Flores, que se queda también sin José Antonio Reyes, lesionado ayer, autor del gol de la victoria in extremis ante el Betis, que habrá sido «un subidón de moral» para ellos.

El Espanyol «me infunde bastante respeto», reconoció Txingurri, un rival que «defiende en bloque, se posiciona bien atrás y es difícil superar esa red que teje en el medio campo. Arriba es resolutivo, sobre todo a la contra. Es un equipo al que es difícil hacer daño». Para su homólogo periquito estamos ante un encuentro que vaticina con «muchos duelos, muchas disputas, donde se tratará de adivinar dónde está el partido», y en el que para Quique Sánchez los rojiblancos «te obligan a pensar rápido y llevar la pelota lo antes posible donde la quieras llevar».

Queja de Valverde

La importantísima ausencia de Gerard Moreno, algo que solo ha sucedido una vez esta temporada, parece que obligará a su entrenador a introducir variantes en un diseño que recuperaría el 4-2-3-1, con Pape Diop secundando a Javi Fuego en la medular, con mayor liberación arriba para Pablo Piatti por la izquierda y Hernán Pérez en la derecha, Jurado de mediapunta, mientras que Felipe Caicedo y Álvaro Vázquez se disputan ser el delantero de referencia.

El Espanyol no juega en Europa desde 2007, cuando alcanzó la final de Glasgow justo con Valverde en el banquillo. Y como avisó su técnico, aun cuando al inicio de campaña las metas de Athletic y Espanyol no eran las mismas, ahora pelean por mismo objetivo. Algo con lo que discrepa el de Viandar de la Vera, que dijo que siempre tuvo a los catalanes como rivales directos. Por eso, «estos tres puntos son fundamentales» en una semana que decidirá mucho y que molesta al rojiblanco porque concita «demasiados partidos seguidos tan importantes». Lamento que no es nuevo, pero al que todos se someten. «Ahora todo es decisivo», insistió, como el duelo de hoy, ante un complicado Espanyol, en el que el Athletic, como decía Quique de su equipo, compite contra sí mismo. A competir toca.

Un rival que juega en largo y muy efectivo

El Espanyol de Quique Flores es un equipo al alza. Un rival en estado de gracia cara a la meta rival, y prueba de ello es que ha conseguido situarse como el más efectivo de la Liga en las segundas partes. Un conjunto al que le gusta jugar en largo, un equipo con gente en la medular que se lo pone difícil al contrario por su pelea y dificultades para dejarle jugar –Víctor Sánchez y Javi López, entre los jugadores más exitosos de la Liga en el robo de balón–. Los ‘pericos’ son a estas alturas el segundo con menos posesión media de la Liga, solo por delante de Osasuna, y el que más balones en largo a campo rival envía, junto al Alavés, para generar disputadas aéreas. El Athletic ya sabe, pues, lo que le aguarda esta tarde en San Mamés. Porque si bien sigue siendo el equipo que menos ocasiones de gol genera, ¡ojo!, solo necesita de 4,6 remates de media para hacer gol, el promedio más bajo tras el Barça; el Athletic necesita de 7. Los rojiblancos también deberán estar atentos a otra cualidad de este Espanyol y es que es el conjunto que más acierto tiene, tras el Atlético, con sus disparos desde fuera del área. ¿Víctor Sánchez?J.V.