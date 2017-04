El liderazgo civil abre la puerta hoy en Baiona a un futuro sin violencias

Y esta jornada clave llega allanada por un anuncio de enorme trascendencia. Como anunciaba la BBC a medianoche del jueves, tras casi medio siglo de atentados ETA ya es una organización desarmada. Ha entregado su arsenal a la sociedad civil vasca, artífice del desbloqueo de este asunto superando el boicot de los estados. Pero hoy queda otra parte tan o más difícil de este enrevesado proceso: el traspaso de esas armas y explosivos a los estados que durante estos cinco años se han negado a un desarme ordenado. Por ese motivo, casi nadie quiso ayer valorar ese histórico y breve comunicado, a la espera de lo que pase hoy.

La actitud de Madrid y París es la que tiñe de dudas la culminación del proceso, si bien en las últimas semanas se observa un cierto abandono de la obcecación anterior por un desarme estrictamente policial con el que seguir escenificando un desenlace «con vencedores y vencidos». El presidente de la Mancomunidad Vasca y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, muy comprometido con todo este proceso, señalaba ayer en ‘‘Mediabask’’ que tras la reunión que tuvo el 20 de marzo con el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, ha apreciado «voluntad de que las cosas avancen». Más remisos parecen sus colegas españoles, aunque su margen de actuación se estrecha al estar todo o casi todo el arsenal de ETA en suelo del Estado francés. Tras el Consejo de Ministros de ayer, el portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, se limitó a decir que «ETA tiene que desarmarse y disolverse».

La rumorología de las últimas semanas sobre el procedimiento de culminación del desarme ha sido incesante, pero solo hoy se conocerá cómo se materializa todo. Se intuye que será en la primera mitad de la jornada, antes del acto popular de las 15.00 en la plaza Paul Bert de Baiona.

Instituciones y verificadores

En ese trasvase de armas y explosivos tienen un papel principal no solo los «artesanos de la paz» (multiplicados por cientos desde los tres activistas pioneros), sino también los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV).

Ayer el Gobierno de Lakua decidió dar a conocer que el miércoles mantuvo una reunión secreta con su coordinador, Ram Manikkalingam. El cónclave fue de máximo nivel, dado que en él estuvieron el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu; la navarra, Uxue Barkos; y el presidente de la Mancomunidad Vasca, Etchegaray.

Se barajaba hace días la opción de una comparecencia institucional conjunta y pública hoy en Lapurdi que diera inicio y aportara un blindaje extra a la operación técnica del traspaso de armas y explosivos, pero finalmente parece que no tendrá lugar y ha sido «sustituida» por la difusión de esa reunión inicialmente confidencial. Se insertaba en una ronda de contactos bastante más amplia, pero el resto se mantiene en secreto. Iñigo Urkullu tiene a las 10.30 una cita en Bilbo, donde inaugurará la Línea 3 del Metro. Y en relación al desarme Lakua anuncia solo una comparecencia de Josu Erkoreka a las 13.15.

Haya o no hoy algún posicionamiento conjunto, el respaldo institucional a esta vía de desarme es casi absoluto tanto en Gasteiz como en Iruñea y Baiona, e incluye a fuerzas antes reticentes como el PSE. Ello aporta cierto paraguas político a los «artesanos de la paz», cientos de personas para las que esta labor altruista tiene un riesgo policial-jurídico; se vio en Luhuso, donde los voluntarios fueron detenidos y llevados a París.

De hecho, uno de los tres pioneros de esta imaginativa aportación al proceso, Michel Berhocoirigoin, destacó ayer en Euskadi Irratia que «no está garantizado» que no se produzca una intervención policial que pueda obstaculizar el final del desarme. «Nos movemos en una zona gris», indicó, añadiendo que «siempre hay riesgos, dudas o problemas de legalidad, pero esperamos que salga bien».

Motivos para acudir

Al elemento imprevisible de la materialización del desarme se une otro que sí tiene fecha y lugar: la plaza Paul Bert de Baiona, junto a la muralla, a las 15.00. Ahí tendrá lugar un acto popular de masas promovido por los «artesanos de la paz». Aunque depende de la posición que adopten los estados y de cómo se desarrolle la mañana, si todo marcha bien ese evento visualizará la conclusión con éxito del desarme y el inicio de una nueva era política sobre coordenadas muy diferentes a las hasta ahora vigentes. Ello tiene, por tanto, un componente de salutación ciudadana al desarme.

Etchegaray añadió otro objetivo en declaraciones a Europa Press: «Necesitamos que la mayoría de la sociedad muestre su apoyo para decir a la Justicia francesa que nosotros hacemos esto en sintonía con la mayoría social y política del país».

Otra motivación extra para acudir a Baiona es agradecer el trabajo realizado por los «artesanos de la paz». A ellos se refieren, por ejemplo, las organizaciones juveniles Ernai y Aitzina en su llamamiento a acudir a la capital labortana.

No se han avanzado detalles sobre el acto, pero en diferentes declaraciones se apunta a que tendrá muy presentes a todas las víctimas y que será sobrio en las formas.

Consecuencias

La culminación del desarme atañerá al total de las armas y explosivos que ETA tenía bajo su control, según precisa en el comunicado adelantado por la BBC. En Luhuso se deshizo únicamente del 15% del total, y posteriormente las FSE solo han interceptado un pequeño zulo en el monte San Marcial de Irun.

Y supondría, sobre todo, pasar una página de décadas y poder empezar a escribir otras. Un escenario abierto a resolver todas las consecuencias del conflicto que siguen pendientes.

Previsiones

«Lo mejor hubiera sido que el Estado francés se implicara, pero no lo ha hecho. No está garantizado que no haya una operación policial, aunque esperamos que salga bien»

M. BERHOCOIRIGOIN

«Artesano de la paz»

«Es el pueblo vasco el que ha desarmado a ETA. Luego hace falta que el proceso se desarrolle en su globalidad, porque el desarme no es la paz»

J.R. ETCHEGARAY

Presidente de la Mancomunidad Vasca