En su comunicado del Aberri Eguna, «un día que durante décadas han hecho suyo los abertzales» pero que aspira a que sea «de toda la ciudadanía vasca», ETA pone en contexto su iniciativa de desarme, anuncia que en su debate interno, frente a quienes buscan justificaciones para bloquear de nuevo la situación política, «tomarán decisiones entre todos sus miembros de cara a avanzar» y analiza las condiciones creadas desde 2011 para caminar hacia la soberanía.

El texto arranca con un preámbulo sobre el Aberri Eguna, planteando que para quienes defienden la independencia y el socialismo «construir el Estado vasco es el paso más revolucionario que se puede dar». Cree que es la opción más eficaz «para garantizar la libertad, los derechos, la democracia y la paz» y considera prioritario estructurar ese camino.

En relación al desarme, ETA agradece el compromiso de Jean-Noël Etcheverry, Michel Berhocoirigoin y Michel Tubiana, protagonistas de Luhuso y quienes iniciaron la relación con la organización para desbloquear la situación. «Esa labor y esa valentía han logrado que se sumasen más artesanos, hasta reunir la fuerza de miles de personas», afirma. También destaca el apoyo de las instituciones vascas –«aunque en el último momento haya habido alguna chapuza»–, junto con la voluntad expresada por todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales, «a excepción de la extrema derecha», para seguir trabajando en las soluciones.

Una vez hecho el anuncio de que era una organización desarmada y habiendo dejado en manos de la sociedad civil el último paso, considera que gracias a la «fuerza popular» este ha sido un éxito. Piensa que aquí hay lecciones a futuro. Afirma que asumieron riesgos porque confían en Euskal Herria y porque «Euskal Herria se lo merecía».

Sobre la postura del Gobierno español, que respondió al desarme diciendo que no habría contrapartidas, el comunicado sentencia que «hace tiempo que ETA dejó de intentar saciar al insaciable», y recuerda que sus acciones y declaraciones están principalmente dirigidas a la ciudadanía y a los agentes vascos. «Llevar a cabo el desarme mirando a Euskal Herria tiene como objetivo acometer en las condiciones más adecuadas posibles los nudos que hay que soltar, los debates a hacer y los procesos que hay que estructurar», incide. Tras interiorizar que debían superar la actividad armada para avanzar en el proceso de liberación y que no había ninguna opción de negociar con los estados, «cambió el esquema y para ETA el desarme tomó otros rasgos». A partir de ahí «ya no era moneda para la negociación sino un medio para explicar la cerrazón de los estados e impulsar el ciclo independentista, en un ciclo en el que la activación y el protagonismo popular son indispensables».

ETA rememora las condiciones creadas para «una oportunidad histórica»: el agotamiento del marco post-franquista; la crisis de los estados; el predominio del derecho a decidir en la sociedad; la opción de alianzas entre fuerzas soberanistas; los casos escocés y catalán; la demanda de cambio y los pasos dados en los territorios vascos; la capacidad de movilización…

Según ETA, «en el camino hacia el Estado vasco, entendido como proceso popular, el principal reto es convertirse en mayoritario». Entiende que ese recorrido tiene dos prioridades. Por un lado, «acelerar un proceso sociopolítico e institucional que posibilite decidir de manera democrática el estatus político». Por otro, «renovar y fortalecer el sujeto y la oferta independentista». Eso implica «lograr que predomine una agenda propia».

