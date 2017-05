Anje Duhalde vs. Errobi, Igelaren Banda vs. Izukaitz y Alpha 60 vs. Roberto Meyer

El 1 de junio aporta a la agenda musical tres reencuentros de diferente signo por música y época y todas muy sugerentes. Anje Duhalde, miembro fundador, recordará las canciones de Errobi; Igelaren Banda, con el ex-Izukaitz Bixente Martinez, reinterpretará a Izukaitz, y los navarros Alpha 60 tributarán al fallecido Roberto Meyer. Todo en Kafe Antzokia de Bilbo.