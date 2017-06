EL RÉGIMEN MOVILIZA A 16.000 PERSONAS

La manifestación dio comienzo a las 18.00 en punto junto a la sede del Parlamento navarro, entre gritos de «Esta es mi bandera, con corona y con cadenas» y «¡Viva Navarra. Viva España!». Al frente de la misma figuraba una bandera gigante de Nafarroa, muy aplaudida por personas que esperaban en las aceras.

A continuación figuraba una pancarta, portada por menores, con el lema ‘‘Defendamos la bandera de Navarra’’, y otra pancarta con el lema oficial de la marcha: ‘‘Defendamos la bandera de Navarra. Gurea defenda dezagun’’. Los convocantes no hicieron una traducción literal al euskara del lema en castellano, evitando así poner la palabra ‘‘Nafarroa’’.

La pancarta oficial iba portada por miembros de las asociaciones convocantes, entre ellos Ricardo Guelbenzu (Doble 12), Patxi Mendiburu (Desolvidar) y Maribel Vals (Vecinos de paz de Berriozar). Tras ellos desfilaron cargos de UPN y PP, como Javier Esparza y Ana Beltrán, los expresidentes Miguel Sanz y Yolanda Barcina, y la delegada del Gobierno español, Carmen Alba. Los representantes del PSN se mantuvieron apartados de ellos.

La organización repartió cientos de banderolas de Nafarroa, pero también hubo muchas banderas españolas. Ricardo Guelbenzu advirtió el pasado miércoles que «si alguien quiere venir con la bandera española constitucional no pasa nada, aunque no será el día más apropiado». No solo no pasó nada sino que, además de banderas españolas, se dieron constantes gritos de ‘‘No nos engañan, Navarra es España’’ y ‘‘La ikurriña, motivo de riña’’.

A lo largo del recorrido también se corearon consignas como ‘‘Barkos, atiende, Navarra se defiende’’, ‘‘Queremos nuestra bandera, no queremos la de fuera’’, ‘‘No es la bandera, es Navarra entera’’, ‘‘Navarra unida jamás será vencida’’, ‘‘Esta es mi bandera, desde el norte a la Ribera’’, ‘‘No somos ultras, somos navarros’’ y ‘‘Barkos, dimite, Navarra no te admite’’.

Un kilómetro de recorrido

A las 18.30 la cabeza de la manifestación llegó al Palacio de Diputación, y en ese momento la cola de la misma se encontraba a la altura de la calle General Chinchilla, junto a la comisaría de la Policía española. Es decir, los asistentes a la marcha rebasaron los aproximadamente 800 metros del recorrido previsto por los organizadores y ocuparon en torno a un kilómetro. Según el recuento habitual de este periódico, el número de asistentes, teniendo en cuenta la anchura de las calles por las que discurrió (Yanguas y Miranda, Estella-Lizarra, Cortes de Navarra y Carlos III), puede cifrarse en torno a 16.000 personas.

A las 19.00 horas, en el escenario montado frente al Palacio de Diputación los organizadores anunciaron que tenían datos de asistentes de la Policía Municipal y de la Delegación del Gobierno español. «¿De quién nos fiamos más?», preguntaron por megafonía. Y sin esperar respuesta, dieron la más elevada: entre 22.000 y 25.000. Por su parte, fuentes de la Policía Municipal la rebajaron a 15.000.

Un grupo de joteros amenizó la espera mientras llegaban el resto de manifestantes. «Yo soy riojano –afirmó uno de ellos por megafonía–, y os quiero decir que no os dejéis quitar la bandera, que tiene más de 400 años». A continuación interpretaron ‘‘La perla del norte, un rinconcito de España donde se vive feliz’’, entre el entusiasmo y aplausos de los asistentes.

En una breve alocución, seguidamente los organizadores dejaron claro que el objetivo de la convocatoria era protestar contra la derogación de la Ley foral de Símbolos, derogación que fue aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento. Reconocían así que su objetivo es prohibir de nuevo que la ikurriña pueda ondear en las instituciones navarras aunque así lo decidan de forma democrática.

«Un bertsolari español»

En el escenario intervino a continuación Patxi Mendiburu, quien saludó con un «Arratsalde on denori» y no le respondió nadie. En cambio, sí fue muy aplaudido cuando dijo que «Bajo esta bandera roja está todo lo que de vasco tiene Navarra».

El propio Mendiburu grito a continuación: «Si está Silvestre Zubitur por aquí, ¡que suba echando virutas!». Pero como el conocido derechista leitzarra no apareció, se tuvo que encargar él mismo de leer unos bertsos del también leitzarra Peio Urquiola, «un bertsolari español», según remarcó. Los bertsos fueron traducidos al castellano.

Pero lo mejor estaba por llegar. Patxi Mendiburu afirmó que «allá por el año 67 Arze y Laboa hicieron la canción más bonita que se puede hacer en euskera», en referencia a ‘‘Txoria txori’’, y añadió: «Como sé que la sabéis todos, me vais a ayudar a cantarla». «Hegoak ebaki banizkion...», comenzó a viva voz por el micrófono, pero apenas le siguió nadie. «¿Esto es un villancico, o qué es esto?», preguntó una señora con cara de estupefacción.

Poco después concluyó el acto con la lectura del manifiesto acordado por los convocantes.

Adierazpenak

«Compartimos el manifiesto de los convocantes. También hemos compartido otros manifiestos, como el de estar en contra de la corrupción»

MARÍA CHIVITE

Secretaria general del PSN

«No vamos a permitir que nos roben nuestra bandera, ni que nadie utilice a nuestra tierra por intereses nacionalistas vascos»

ANA BELTRÁN

Presidenta del PPN

«Sabemos que hay navarros que se identifican con otros símbolos (...). No se deben colocar en las instituciones como los símbolos oficiales que nos representan a todos»

COMUNICADO DE LOS CONVOCANTES

«La derogación de la Ley de Símbolos es una afrenta a la bandera de Navarra. Poner la ikurriña es un menosprecio a la bandera de Navarra»

JAVIER ESPARZA

Presidente de UPN