Que los túneles tengan salidas cada mil metros es obligado desde julio de 2008

«La especificación técnica de interoperabilidad (ETI) sobre la seguridad de los túneles ferroviarios entró en vigor el 1 de julio de 2008». Es lo que el 18 de agosto de 2014 respondió la Comisión Europea a una consulta del parlamentario europeo de EH Bildu, Josu Juaristi. Lo que determina esa «decisión de la Comisión relativa a la especificación técnica de interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferrovia- rios transeuropeos convencional y de alta velocidad» es que «deberá haber» «salidas de emergencia a la superficie laterales y/o verticales» «como mínimo cada 1000 metros». Y añade incluso que las dimensiones mínimas serán de «1,50 m de anchura y 2,25 m de altura».

Adif informó el jueves de que iba a tener que acometer obras de construcción de salidas de emergencia en once túneles de la «Y vasca», para cumplir un reglamento de la UE de noviembre de 2014, fecha en la que adujo que esos tramos estaban ya terminados.

Pero lo cierto es que Josu Juaristi preguntó ya el 11 de julio de 2014 por dos de los túneles que ahora deberán ser reformados –Udalatx (3191 m) e Induspe (3191 m)–, porque no cumplían la Decisión de la Comisión de 2008, ya que no tenían ni una sola salida de emergencia. La Comisión le respondió que dicha norma había entrado en vigor el 1 de julio de 2008 y que, «al parecer», el diseño de esos proyectos era de 2006, por lo que Adif podía haber ejercido el «derecho a solicitar una excepción». Y anunciaba que «la Comisión efectuará una comprobación de la cuestión con las autoridades competentes».

Casos flagrantes en Gipuzkoa

Según la respuesta ofrecida por la Comisión Europea a Juaristi, las únicas excepciones admisibles a la aplicación de la norma de 2008 eran aquellos túneles que estuvieran en «avanzado estado de desarrollo», lo que supone que su «fase de planificación/construcción esté tan adelantada que haga inaceptable una modificación del pliego de condiciones técnicas».

Puede discutirse que eso pudiera ser así en las obras de Udalatx e Induspe, dependientes de Madrid y que comenzaron a construirse sobre el terreno en 2009. Pero resulta de muy difícil aplicación a dos túneles del tramo guipuzcoano que ejecuta Lakua y que también ahora deberán ser reformados. El túnel de Beasain Este tiene 1928 metros de longitud y ninguna galería de evacuación. El proyecto de construcción de este tramo es del 10 de setiembre de 2008, posterior por tanto al 1 de julio. El proyecto de construcción del túnel de Legorreta, de 2941 metros, es todavía más tardío, del 29 de enero de 2009.

Pedir explicaciones

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero anunció ayer que su grupo pedirá explicaciones parlamentarias a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia.

Subrayó, por una parte, que por hacer las cosas «de prisa» no se atienda a las normas de seguridad. Y también llamó la atención sobre el nuevo encarecimiento de la obra –que se calcula en los 52 millones de euros– lo que demostraría en su opinión que las obras del TAV son «un saco sin fondo».

Lakua solo gastó la mitad del presupuesto

El Gobierno de Lakua solo gastó la mitad del presupuesto para las obras del tramo guipuzcoano del TAV consignado en las cuentas de 2016. Según una reciente respuesta parlamentaria de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, a la parlamentaria del PP Mari Carmen López de Ocariz, sobre un presupuesto de 350,5 millones de euros las autorizaciones de gasto ascendieron a 186 millones, mientras que las órdenes de pago quedaban bastante por debajo, sumando 130,7 millones de euros.

Llama la atención que el PNV haga de los compromisos de construcción de la «Y vasca» uno de sus principales ejes de negociación con el Gobierno de Madrid, demandando la presentación de cronogramas de desarrollo de las obras, mientras que ahora se conoce que el desarrollo de los tramos que están bajo su entera responsabilidad vienen sufriendo también evidentes retraso y falta de ejecución.

El cuadro que se está pintando sobre las obras del TAV con las pinceladas que se dan tanto desde Madrid como desde Lakua es que el proyecto está trufado de enormes dificultades, a las que ahora se ha sumado la necesidad de reabrir las obras en once tramos para realizar reformas en otros tantos túneles que no cumplen las debidas garantías de seguridad. Lakua asegura que no afectará a los plazos previstos, que uno tras otro han venido incumpliéndose anteriormente.I.I.