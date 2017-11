ERC y PDeCAT abonan la búsqueda de una negociación con el Estado

Marta Rovira y Marta Pascal insistieron ayer por segundo día consecutivo en la idea de abrir una vía bilateral de negociación con el Estado tras el 21D. No parece, sin embargo, que Madrid esté por la labor, ya que Millo aseguró que no se devolverá el control de las finanzas a la Generalitat hasta que no se garantice un estricto «cumplimiento de la ley».