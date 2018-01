Los «niños de la mochila» llaman a acudir el 13 de enero a Bilbo

Un grupo de hijos e hijas de presos vascos ha comparecido hoy para mostrar su adhesión a la movilización convocada para el 13 de enero, a las 17.30, en Bilbo. Eztizen Artola y Ainhoa Etxebarria han tomado la palabra para dar pequeñas pinceladas de lo que supone que sus seres queridos estén presos a cientos de kilómetros de ellos para concluir que «la cárcel nos ha robado nuestra infancia».

«Los y las niñas de la mochila no vivimos con nuestros padres. Solo vivimos con nuestro aita o ama, otros con los abuelos, y algunos con sus tíos. No son nuestros padres los que nos educan, porque no están presentes en nuestro día a día, porque no están en los pequeños detalles del día a día, ni en los más importantes», han explicado.

Esa realidad es la que quieren que tenga cabida en la marcha de Bilbo, desde su compromiso por «trabajar por un futuro lleno de colores» en el que ellos y ellas puedan liberarse del peso de su mochila. «En nuestro futuro, visualizamos a nuestro aita y ama en casa. Vienen a buscarnos a la ikastola. Hacemos planes y proyectos todos juntos, y están por primera vez en nuestra fiesta de cumpleaños. Ama, aita y nosotras, todas juntas en casa», han deseado las jóvenes que han ejercido de portavoces por ser las más mayores del grupo.

«Ese futuro debemos comenzar a construir desde ya, no cuando seamos adultos, porque necesitamos a nuestros padres en casa ahora, no dentro de 30 o 40 años», han enfatizado Artola y Etxebarria.