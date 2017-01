El juzgado ordena a la Diputación no licitar la incineradora hasta que el TSJPV resuelva el recurso de GuraSOS

GuraSOS ha informado de que el juzgado de lo Contencioso número 2 de Donostia ha admitido su petición y ha ordenado a la Diputación de Gipuzkoa que «se abstenga de ejecutar» la licitación de la incineradora de Zubieta que había solicitado, hasta que el TSJPV resuelva el recurso de apelación que interpuso la plataforma contra el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos (PIGRUG) de Gipuzkoa, con el fin de que este se paralice y se propicie la participación ciudadana en el debate sobre la incineradora.

GuraSOS, que comparecerá a las 17.30 para dar más detalles sobre esta resolución judicial, destaca en una nota que «la contundente motivación del auto censura abiertamente a las administraciones que están impulsando la licitación sin esperar las resoluciones judiciales por lo que considera actitud lesionadora del derecho de tutela judicial efectiva».

El auto del juzgado señala que «la Administración no puede ejecutar sus actos mientras que el tribunal ante el que el interesado ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión de su ejecutividad no se pronuncie sobre esta solicitud de medida cautelar, pues si la Administración no obrare así y ejecutara el acto, estaría impidiendo dicha fiscalización judicial, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva».

GuraSOS se ha reafirmado en su hoja de ruta y ha subrayado que la solución «solo puede venir de un proceso de diálogo y acuerdo que deje atrás el escenario de confrontación política que hemos conocido en los últimos años».