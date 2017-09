El Gobierno español interviene las cuentas de la Generalitat para que no se destine «ni un euro» al 1-O

El Ejecutivo español ha anunciado que asume el pago de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, a cuenta del sistema de financiación autonómica, con el fin de que no se destine «ni un euro» a financiar «una actividad ilegal» como el referéndum del 1 de octubre. Da un plazo de 48 horas a la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria y advierte de que, si no lo hace, será el propio ministro Montoro quien lo haga.