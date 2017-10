Casado (PP) amenaza a Puigdemont con que puede acabar como el expresident Companys

«El pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys, yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como acabó el que lo declaró hace 83 años», ha afirmado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP.

L'Espanya més fosca i podrida ens vol afusellats.

Pablo Casado, portaveu del PP. #NiOblitNiPerdo pic.twitter.com/aPIKgmJNe1 — Perikos ||*|| (@PerikosIndepes) 2017(e)ko urriak 9

El expresident Lluís Companys fue arrestado y encarcelado tras proclamar el Estado Catalán y seis años más tarde, en 1940, fue fusilado en Montjuic.

Una periodista presentes en la comparecencia ha pedido a Casado que aclarara a qué se refería en concreto con su amenaza a Carles Puigdemont de que podía acabar como su antecesor en el cargo, y el dirigente del PP ha dicho que se refería a los hechos de 1934, cuando Companys fue detenido y enviado a prisión.

«Yo me refería a que no se repita la historia. Y quien olvida la historia está obligado a repetirla. Las declaraciones previas de independencia de Cataluña no han acabado bien y estoy convencido de que ahora no se va a declarar porque también tendría su correspondiente sanción en el Código Penal de una democracia ejemplar y consolidada como la española», ha advertido.