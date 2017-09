CATALUNYA RECIBE EL APOYO DE LAS NACIONES SIN ESTADO

Badalona acogió ayer un acto convocado por la CUP en apoyo al referéndum del 1 de octubre donde participaron políticos vascos, gallegos, andaluces y castellanos. Una cita con las urnas que marcará un punto de inflexión, abrirá una nueva vía para que las naciones sin Estado de Europa puedan ejercer su derecho a decidir.

«Vais a consumar la ruptura democrática que tanto hemos peleado, vais a romper la sumisión al Estado. No hay proceso de emancipación más fuerte que el que estáis haciendo», destacó Miren Zabaleta (Sortu), que manifestó entre aplausos que, si no hubiesen sido ejecutados por el Estado, Txiki y Otaegi «sonreirían y estarían contentos», porque el régimen surgido de «la mal llamada transición» está a punto de «saltar por los aires». Y afirmó que el 1-O será una «moción de censura, no al Gobierno del PP, sino al régimen del 78». «Lo va a meter en su etapa final», añadió, y pidió a los presentes que guarden bien las urnas tras el referéndum, «porque pensamos utilizarlas más pronto que tarde».

Tal y como remarcó el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ejercer el derecho a la autodeterminación se ha convertido en un acto revolucionario, en un gesto que busca «subvertir el orden establecido». «Pocos hechos son más desestabilizadores», indicó antes de hacer hincapié en que las leyes vigentes tienen por objeto perpetuar «la dictadura de los poderosos».

En este sentido, insistió en que, cuando las leyes son injustas, «hay que romperlas en pro de la justicia. Subvertirlas y hacer nuevas normas en función de los intereses de las personas y de los pueblos», de unos pueblos que, a su juicio, han perdido su soberanía en favor de los mercados financieros. «Ellos roban soberanía, y hoy en día no hay democracia en Europa. Los gobiernos no son más que marionetas de la dictadura del mercado», denunció.

Esta dictadura de la que habló Sánchez Gordillo se ha visto sobrepasada por el tejido asociativo de Catalunya, que fue el que impulsó el proceso que vive hoy día Catalunya. Así lo recordó Xosé Manuel Beiras (Anova), que advirtió al pueblo catalán de que el 1-O tienen la oportunidad de lanzar «un torpedo a ese buque de guerra caduco que se llama Estado español. Comandado por un señor que no sabía distinguir el chapapote de los hilos de plastilina».

Y lo harán acudiendo a las urnas, sin miedo a la represión ejercida por un Estado que ha detenido a catorce personas y ahora «amenaza con la ocupación policial». «Estáis dando una respuesta ejemplar a ese estado de excepción, saliendo a la calle», señaló Jaime Pastor, cofundador de Podemos Madrid, que dijo a los catalanes que no están solos, como prueban las movilizaciones solidarias celebradas estos días en distintos puntos del Estado español.

Anna Gabriel, Mireia Boya y Benet Salellas, diputados de la CUP, agradecieron el apoyo recibido e hicieron un llamamiento a participar en el referéndum. También invitaron a la ciudadanía a secundar la huelga general del 3 de octubre. Como ya hizo el lunes, Boya dijo que han elegido el 3-O porque el día 2 esperan estar de resaca.